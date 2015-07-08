Mahkemenin dar elbiseye hapis cezası Faslı kadınları sokağa döktü

‘Vücut hatlarını gösteren kıyafetleri’ gerekçesiyle 2 yıla kadar hapis talebiyle mahkemeye çıkarılan iki genç kadın, Fas’ı karıştırdı. Faslı kadınlar sokaklara döküldü, avukatlar iki kadın için seferber oldu.

FAS’ta, ‘uygunsuz kıyafet’ olduğu iddiasıyla iki genç kadının mahkemeye çıkarılması, ülkede ‘mini kriz’ yarattı. ‘Uygunsuz kıyafet’ gerekçesiyle, 2 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalan 23 ve 29 yaşlarındaki iki genç kadını temsil etmek için avukatlar seferber oldu. İki genç kadının savunması için 500 avukat başvurmasına rağmen, dün görülen davanın ilk duruşmasında, salona ancak 200 avukat sığdı.

Linçten kurtuldular

Genç kadınların serbest bırakılması için başlatılan “Adalet Bakanı: Elbise giymek suç değildir” başlıklı online imza kampanyasına, dün öğle saatleri itibariyle 25 bin 500 destek geldi.

Destek kampanyasını başlatan ve iki kadının gözaltına alınmasına şahit olan Majda S. adlı kadın, polis yetişmese, yargılanan kuaför iki kadının kalabalık tarafından az daha linç edileceğini söyledi.

Aktivistler güçlü bir kampanya yürüterek Adalet ve Özgürlükler Bakanı El Mustafa Ramid’in kadınların salıverilmesi yönünde tutum almasını, saldırganların cezalandırılmasını umuyor.

Karar 5 gün sonra

Sanıkları savunmak için başvuran avukatlardan Sibai Bakar da, davanın, ülkenin yasalarını insan hakları ve özellikle de bireysel özgürlüklere yönelik taahhütlere uyacak şekilde değiştirmesine vesile olabileceğini söyledi. Bu ‘dekolte’ davanın karar duruşması ise 13 Temmuz’da yapılacak.