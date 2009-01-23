Mahkemelik olmayalım!



Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Lincoln, sorunlu bir oyuncuymuş gibi gösterilmesine anlam veremediğini söyledi. Kariyerinde ilk kez hakkında çıkan haberler nedeniyle basın toplantısı düzenlediğini belirten Lincoln, ''Gazetecilerden sadece saygı bekliyorum. Bugüne kadar kimseyle mahkemelik olmadım, olmak da istemiyorum'' diye konuştu.



Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Cassio Lincoln, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde bir basın toplantısı düzenledi.



Basında hakkında çıkan haberleri eleştiren Lincoln, ''Beni rahatsız eden yazıları doğru bulmadığım için bu toplantıyı düzenliyorum. 12 yıldır ilk defa böyle bir toplantıyı yapıyorum. Bunu Türkiye'de yaptığım için üzgünüm. Benim için hayatta en önemli şey saygıdır. Bütün hayatımda bir tek şeye dikkat ettim, o da saygı. Bazen benimle ilgili doğru olmayan şeyler yazıldı. Sizlerden istediğim tek şey saygı. Bir gazete, 'Lincoln yeni fizyoterapisti ile 2.5 saat fazla çalıştı', başka gazete 'İzinden 4 gün geç geldi' diyor. Kendimi beğenmiş bir yapım yok, hiçbir zaman olmadı. Bugüne kadar çalışmam ve saygı duymamla buralara geldim'' dedi.



Lincoln, kendisi hakkında iyi şeyler yazmaları için basın mensuplarıyla arkadaş olmadığını anlatarak, ''Aynı şekilde sizler de hakkınızda yalan şeyler yazılıp, söylendiğinde rahatsız olursunuz. Bana saygıyla davranmanızı istiyorum. 12 yıllık profesyonel hayatımda kimseyle sıkıntılı olmadım, mahkemelik olmadım, olmak da istemiyorum. Ben iyi bir profesyonel ve futbolcu olduğumu düşünüyorum. Benim hakkımda hep iyi yazın istemiyorum, ama lütfen gerçekleri yazın. Doğrular yazılmadığı takdirde daha mı çok satılıyor? Ben buna inanmıyorum, gerçeğin her zaman daha çok sattığını düşünüyorum'' diye konuştu.



Basın mensuplarına ''Bir konuda emin olmadığınızda bizlere sorabilirsiniz'' diyen Lincoln, ''Kalpten geldiği için bunları açıklamak zorunda kaldım. İlişkimizi dürüst ve yalansız sürdürelim. Galatasaray'da olduğum sürede yazılanlara baktığımızda, birçok sorun yaratan bir futbolcu olduğum ortaya çıkıyor. Beni herkese sorabilirsiniz. Öyle değilim. Belki birileriyle fikir ayrılığım olmuştur, bu normaldir. Siz de gazeteci olarak işinizi yapıyorsunuz, ama her şeyden önce insansınız'' dedi.



''TÜRK MİLLİ TAKIMI'NDAN TEKLİF GELİRSE DÜŞÜNÜRÜM''



Lincoln, hedefleri konusundaki bir soruya, ''Burada olduğum sürece Galatasaray'ın en üst hedeflere ulaşması. Brezilya Milli Takımı'nı hiç düşünmüyorum. Türk Milli Takımı'ndan eğer bir teklif gelirse onu tabii ki düşünürüm'' yanıtını verdi.



Galatasaray'ın Avrupa'daki başarısıyla ilgili, ''Galibiyet serimizi sürdürmek için yeni bir mentalite oluşturmamız gerekiyor. Aynı şekilde galibiyetlerimizi devam ettirmek istiyoruz'' ifadesini kullanan Lincoln, Türkiye'de sert futbola da alıştığını söyledi.



Brezilya'dan Almanya'ya geldiğinde de alışık olmadığı sert bir futbolla karşılaştığını dile getiren Lincoln, ''Ancak oraya da alıştım. Türkiye'de futbol sert oynanıyor, ancak burada sertlik açısından ülkeye ait bazı özellikler var. Ben profesyonel bir futbolcu olarak buna alıştım. Geçen seneye göre daha iyi uyum sağladım'' dedi.





''SKİBBE İLE DEĞER VE DÜŞÜNCELERİMİZ DAHA ÇOK UYUŞUYOR''



Lincoln, bir basın mensubunun ''Skibbe geldikten sonra performansın yükseldi'' değerlendirmesine, 'Feldkamp'ın değerleri, düşünceleri var, benim de Skibbe'nin de var. Skibbe ile değer ve düşüncelerimiz daha çok uyuşuyor. Bu nedenle onunla daha iyi anlaşıyorum'' karşılığını verdi.



Turkcell Süper Lig'de hafta sonunda Sivaspor ile yapacakları karşılaşmanın kötü bir zeminde oynanacağını kaydeden Lincoln, ''Buzlu bir zeminde, kötü bir sahada oynamak sadece benim için değil, herkes için kötü. Yapacak bir şey yok. Kötü de olsa oynayacağız'' diye konuştu.



Cassio Lincoln, Arda'nın, geliri Filistin halkına bırakılmak üzere düzenlenecek bir özel maçta oynayabileceğini söylediği hatırlatılarak, ''Sen de böyle bir maçta oynamayı düşünür müsün?'' diye sorulması üzerine ''Filistin'de dünyanın hiç ihtiyacı olmayan şeyler yaşanıyor. Nereden geldiğimi bildiğim için, elimden gelen yardımı yaparım'' yanıtını verdi.



DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI



30 yaşına basan Brezilyalı futbolcu, kendisi için getirilen pastanın üzerindeki mumları üfledi. Ne dilediğinin sorulması üzerine Lincoln, 'Sezonu şampiyon olarak bitirmeyi diledim'' dedi.

