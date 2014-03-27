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Mahkemeden Twitter'a yasak kararının itirazına ret

İstanbul Anadolu 5. Sulh Ceza Mahkemesi, sosyal paylaşım sitesi Twitter'ın, erişimin engellenmesi kararına yaptığı itirazı reddetti

27 Mart 2014 17:14


İstanbul Anadolu 5. Sulh Ceza Mahkemesi, sosyal paylaşım sitesi Twitter'ın, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'nın erişimin engellenmesi kararına yaptığı itirazı reddetti.

Twitter’dan dün yapılan açıklamada, erişim engellemesinin kaldırılması için mahkemeye başvurulduğu duyurmuştu.

Açıklamada, yasağın dayanağını oluşturan 3 hesabın incelendiği ve ikisinin kapatıldığı belirtildi.

Eski bir bakan hakkında yolsuzluk iddialarının yer aldığı üçüncü Twitter hesabınınsa ifade özgürlüğü dikkate alınarak kapatılmadığının altı çizildi.

Twitter, bu yasak boyunca hükümetle hiçbir kullanıcısının bilgisini paylaşmadığını da vurguladı.

Ankara 15. İdare Mahkemesi, Twitter'a erişim engelinin kaldırılmasına karar vermişti.

Twitter'a erişim 20 Mart'tan beri yapılamıyor.

 

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