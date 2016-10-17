Mahkemeden tornavidalı şiddete skandal iyi hâl indirimi: Karısı dul arkadaşlarıyla geziyor, alkol alıyor!

Çekmeköy'de 4 çocuğunun annesi eşi Hasret Çamoğlu'nu tornavida ile öldürmeye teşebbüs eden Yakup Kara'yı önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptıran mahkeme "tahrik, pişmanlık ve iyi hâl" nedeniyle cezayı 11 yıl 3 aya indirdi. Mahkemenin indirim gerekçeleri arasında Hasret Çamoğlu'nun "dul arkadaşları ile gezip tozması", "alkol kullanması" da yer aldı.

Tahrik, pişmanlık ve iyi hâl indirimi

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Arzu Kaya'nın haberine göre, Hasret Çamoğlu, evlilikleri sürerken 8 Ağustos 2014 tarihinde eşi Yakup Kara tarafından birçok yerinden tornavida ile yaralandı. Hasret Çamoğlu komşuları tarafından hastaneye kaldırılırken, yakalanan Yakup Kara tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Bunun üzerine avukatlar, Adli Tıp'tan gelen ve genç kadının hayati tehlike geçirecek şekilde yaralandığını belirten raporla birlikte tekrar tutuklama talebinde bulundu. Hakkında yakalama kararı çıkarılan Yakup Kara, 29 Ağustos 2014'te tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturmayı yürüten savcılık tarafından Yakup Kara hakkında, "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın karar duruşması geçtiğimiz ay görüldü. Yakup Kara'yı önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptıran mahkeme "tahrik, pişmanlık ve iyi hal" nedeniyle cezayı 11 yıl 3 aya indirdi.

"Dul arkadaşları ile gezi tozması..."

Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi 8 sayfalık gerekçeli kararında iddianame, sanık Kara ve mağdur Çamoğlu ile tanıkların beyanlarına yer verdi. Mağdur Hasret Çamoğlu'nun cep telefonu HTS kayıtlarının incelendiği belirtilen gerekçeli kararda, "Gecenin geç saatlerinde (02.00-04.00) arası uzun süreli çok sayıda görüşmesi olduğu, bu görüşmelerin büyük çoğunluğunun Sinan ve Hasan isimli kişilerle olduğu tespit olundu" cümlelerine yer verdi.

2000 yılında evlenen çiftin bir süredir kıskançlık sebebi ile aralarında geçimsizlik bulunduğunu belirtilen gerekçeli kararda, "Özellikle Hasret'in kuaför salonu çalıştırmaya başladıktan sonra dul arkadaşları ile gezip tozması, alkol kullanması, eve geç gelip bazen de birkaç gün gelmemesi, eve ilgi göstermemesi, 28 yıldır aradığı üvey kardeşini bulduğunu söyleyerek bazen bu kişide kalması üzerine tartışma ve geçimsizliğin dozunun arttığı anlaşılmıştır" dendi.

"Öfke ve şiddetli elemin verdiği gazap halinde..."

Olay günü sanık Kara'nın eşi ile konuşmak istediği sırada kadının sık sık telefonun çalması üzerine tartıştıkları ifade edilen kararda, Kara'nın 'aksi ispat edilemeyen' ifadesine göre Hasret Çamoğlu'nun telefonuna cinsel içerikli mesajlar geldiği aktarıldı.

İkilinin arasındaki tartışmanın şiddetlendiği belirtilen kararda, "Sanığın kapıldığı öfke ve şiddetli elemin verdiği gazap halinde eline geçen namlu uzunluğu 15 cm olan öldürmeye elverişli tornavidayı rastgele Çamoğlu'na vurmaya başladığı dosya kapsamından anlaşılmıştır" ifadeleri yeraldı.

"Dul arkadaşlarıyla geziyor, alkol alıyor"

Mahkeme, kararda cezada yaptığı indirimlerin gerekçelerini ise şu şekilde belirtti:

"Sanığın 14 yıllık karısının iş yeri çalıştırmaya başladıktan sonra alkol kullanıp, dul arkadaşlarıyla sıkça akşam gezmelerine çıkıp, geceleri eve geç gelip, bazen de gelmeyerek sanıkla aile birliğine uygun düşmeyen davranışları sebebiyle yaşanan anlaşmazlığın getirdiği birikim üzerine olay günü aksi ispatlanamayan telefonda cinsel içerikli mesajları gören sanığa 'Sen adam mısın, bundan sonra böyle, işine gelirse' şeklinde cevap vermesi üzerine sanığın kapıldığı sinir, hiddet ve şiddetli elemin etkisi ile suçu işlediği ve Çamoğlu'nun bu davranışlarının sanık lehine haksız tahrik olarak kabulü gerektiği kanaatine varılarak sanık hakkında haksız tahrik indirimi uygulanmıştır"