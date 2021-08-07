Mahkemeden THK'nın mülk satış talebine ret

Mahkeme, kayyumla yönetilen Türk Hava Kurumu'nun (THK) talebini reddetti. THK'nın 15 kentteki 44 mülkünün satışı mahkeme kararıyla tedbiren durduruldu.

THK'nın 15 kentteki 44 mülkünün satışına izin verilmedi. Mahkeme, Cenap Aşçı başkanlığındaki kayyum heyeti tarafından yönetilen THK'nın 4 Temmuz tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan 15 kentteki 44 mülkün satış işlemlerini durdurdu.

Mahkeme kararı ile engellendi

BirGün'ün haberine göre, mahkemenin kararı ile THK'nin Antalya, Burdur, Çanakkale, Çorum, Denizli, Edirne, Erzurum, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Muğla, Niğde, Tekirdağ, Aksaray ve Yalova’daki mesken, tarla, bağ, dükkan, büro ve depo gibi gayrimenkulleri satması engellenmiş oldu.

Mahkeme kararında "Kayyım heyetinin Türk Hava Kurumu, THK Üniversitesi ve şirketler adına gayrimenkul ve menkul alıp satmasına izin ve yetki veren kararın tedbiren durdurulmasına, bu kararın da kayyım heyetine tebliğ edilmesine karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.