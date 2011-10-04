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Mahkemeden tarihi karar: Cemevi ibadethane

Çankaya Cemevi Yaptırma Derneği için açılan kapatma davası reddedildi. Böylece cemevlerinin...

04 Ekim 2011 03:00

T24 - Çankaya Cemevi Yaptırma Derneği için açılan kapatma davası reddedildi. Böylece cemevlerinin ibadethane olduğu yargı kararı ile tescillenmiş oldu.



Yargı, statüleri tartışmalara neden olan cemevleriyle ilgili tarihi bir karara imza attı. Ankara 16. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki duruşmaya Çankaya Cemevi Yaptırma Derneği’nin avukatı Fevzi Gümüş katıldı.

Yargıç Yaşar Eren, önceki duruşmada dosyanın karar için incelemeye alındığını söyledi.
Duruşmaya son veren Eren, davanın reddinin kararlaştırıldığını bildirdi.


Avukat Gümüş: Asıl kararı yargıtay verecek

Dernek avukatı Gümüş, gazetecilere yaptığı açıklamada, yargının, bir yerin inanç merkezi olup olmadığına karar veremeyeceğini ifade ederek, ''Mahkeme doğru bir karar verdi. Savcı, büyük ihtimalle kararı temyiz edecek. Cemevlerinin Alevilerin ibadet merkezi olduğu yönünde bir derneğin kurulup, faaliyet yürütüp yürütemeyeceğine de asıl Yargıtay karar verecek'' dedi.


Davanın geçmişi

İçişleri Bakanlığı, incelenen dernek tüzüğünün, Diyanet İşleri Başkanlığ’ının ''Cemevi ve benzeri yerlerin ibadet yeri kapsamında değerlendirilmesine imkan bulunmadığı'' yönündeki görüşünü de alarak Ankara Valiliğine yazı göndermiş ve dernek tüzüğündeki ''cemevlerini ibadet yeri olarak'' niteleyen 2 maddenin tüzük metninden çıkarılmasının uygun olacağını bildirmişti.

Ankara Valiliği İl Dernekler Müdürlüğü de Haziran 2008'de derneğe gönderdiği yazıda, tüzüğün bu maddelerinin yeniden düzenlenmesini talep etmişti. Müdürlük, derneğe gönderilen tebligata rağmen yasal sürede eksikliklerin giderilmediği gerekçesiyle geçen yılın kasım ayında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ihbarda bulunmuştu.

Bunun üzerine başsavcılık, Çankaya Yenişehir Mahallesi'nde kurulu Çankaya Cemevi Yaptırma Derneği hakkında davaname hazırlamıştı.

Davanamede, derneğin tüzüğünün incelendiği ve tüzükte eksiklikler bulunduğu kaydedilerek, tebligata rağmen yasal sürede eksikliklerin giderilmediği ifade edilmişti.

Derneğin feshine karar verilmesi istenen davanamede, dava sırasında faaliyetten alıkonulması için önlem alınması ve fesih kararından sonra derneğe ait para, mal ve hakların derneğin amacına en yakın dernek olan Elvankent Kültür Merkezi Yaptırma Yaşatma ve Cemevi Yaptırma Derneği’ne devredilmesi de talep edilmişti.


Savcı Alevilik din değildir

Cumhuriyet savcısı Ali Özdemir, esas hakkındaki görüşünde, ''Alevilik bir din değildir. Cemevi de bir ibadethane değildir, toplantının adıdır'' değerlendirmesinde bulunmuştu.

''Davada ve konuda kamu yararı olmadığı, aksine kamuoyunu kaos ortamına sürükleme çabası ve amacı görüldüğünü'' iddia eden Özdemir, davanın kabul edilerek derneğin kapatılmasını istemişti.


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