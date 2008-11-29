Mahkemeden Savcı Zekeriya Öz’e sert yanıt

Ergenekon savcısı Zekeriya Öz, Hurşit Tolon’un Adli Tıp’a sevkine itiraz etti. Mahkeme itirazı, 'hiçbir yasal dayanağı olmadığı' gerekçesiyle reddetti.



Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklu bulunan emekli Orgeneral Hurşit Tolon’un Adli Tıp Kurumu’na sevk edilmesi yönündeki karara itiraz eden soruşturma savcısı Zekeriya Öz’e mahkemeden sert bir cevap geldi.

Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları yerleşkesinde tutuklu olan emekli Orgeneral Tolon’un avukatları, müvekkillerinin tansiyon ve aşırı kilo kaybı sorununun olduğunu belirterek, mahkemeden tahliye talebinde bulunmuştu. Nöbetçi İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi ise 14 Ekim 2008 tarihli kararda, tahliye talebinin “Adli Tıp’tan rapor alınarak söz konusu itiraz dilekçesindeki eksiklikler giderildikten sonra bir bütün olarak değerlendirilmesi” gerektiğini belirtmişti.

Bunun üzerine Savcı Zekeriya Öz, mahkeme kararına itiraz ederek, “TCK ve CMK’da tahliye sebepleri açıkça yazılmıştır. Burada hastalık sebebiyle tahliye olgusu bulunmamaktadır” dedi. Adli Tıp Kurumu’ndan bu yönde bir karar alınamayacağını savunan Öz, Tolon’un tutukluğunun devamı yönünde karar verilmesini istedi.



Mahkeme hukuk dersi verdi



Mahkeme ise 20 Kasım 2008’de verdiği kararda, “Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanun’un 16. maddesinde hapis cezasının infazının hastalık nedeniyle ertelenmesi konusu açıkça düzenlenmiş, 81. maddede infazı engelleyecek hastalık halinde kurum hekimi veya görevli hekimin bu hususu yönetime bildireceği hükmü yer almıştır” dedi.

Kararda, bu düzenlemenin hükümlülere ilişkin olduğunu, aynı yasanın 116. maddesine göre tutuklulara da uygulanacağı yönünde hüküm bulunduğuna dikkat çekilerek, “Yukarıda bahsedilen kanun maddelerindeki düzenlemelere göre, iddia makamının itirazında ikinci paragrafta belirttiği hususların söz konusu yasal düzenlemeler yok sayılarak talep edilmiş olduğu anlaşılmakla, yasal hiçbir dayanağı olmayan bu yöndeki itirazın reddine karar vermek gerekmiştir” denildi.



‘Hâkimin takdir yetkisi’



Kararda hâkimin tutuklamadaki takdir yetkisini, tahliye hususunda da kullanabileceği belirtilerek, “Hâkim bu kararı verirken, takdir hakkını kullanmada yazılı hukuk kuralları, hak ve adalet duygusu ve vicdani kanaati ile hareket etmek durumundadır. Gerekirse tutukluyu dinleyebilir ve gelen raporların doğruluğu için tutukluyu Adli Tıp Kurumu’na sevk edebilir” ifadesi yer aldı.

Bu işlemlerin ardından Tolon’un Adli Tıp Kurumu’na sevki gerçekleşti.





