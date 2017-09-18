Mahkemeden referandumu askıya alma kararı

Irak Yüksek Mahkemesi Irak Kürdistan Bölgesel Yönetiminin (IKYB) referandum kararını askıya aldı.

Mahkeme, kararında referandumun anayasaya aykırı olduğu yönündeki davalar neticelenene kadar durdurulduğunu duyurdu.

Bağdat'ta yazılı açıklama yapan mahkeme sözcüsü İyas Samuk, mahkemenin referandumun durdurulması taleplerini değerlendirdiğini belirtti.

İbadi'den iptal talebi

Irak Başbakanı Haydar el İbadi'nin ofisinden yapılan açıklamada da "El İbadi'nin IKYB'den 25 Eylül'deki bağımsızlık referandumu planını askıya almasını resmen talep ettiği" bildirildi.

İKYB Başkanı Barzani referandumun yapılması konusunda hafta sonunda yaptığı açıklamada referandum tarihinin ertelenmesinin söz konusu olmadığını ifade eden Barzani, ancak "her gerçek alternatifi" memnuniyetle karşılayacaklarını vurgulamıştı.

Referandumun ertelenmesi ya da iptal edilmesi için Bağdat yönetiminin yanı sıra Türkiye ve İran ile uluslararası toplumun da IKYB'ye baskı yapıyor.

Son olarak ABD ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten tek taraflı referandum kararının bölgenin güvenliği ve IŞİD'le mücadelenin başarısını tehlikeye düşüreceği yönünde uyarı gelmişti.

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DW/AFP/reuters/dpa/MK/HS