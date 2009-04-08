Mahkemeden Polat'a onay Memati'ye red

İstanbul'da ‘Kurtlar Vadisi’ dizisinden etkilenerek ikiz çocuklarına `Polat' ve `Memati' ismini vermek isteyen babaya mahkeme kısmen onay verdi. Mahkeme, Türkçe kökenli olmadığı gerekçesiyle ‘Memati' isminin çocuğa verilemeyeceğine karar verdi.



Kurtlar Vadisi dizisine hayranlıklarından ötürü 2 yaşındaki Anıl ve Arda adlı ikiz çocuklarının adlarını `Polat' ve ‘Memati’ olarak değiştirmek isteyen ailenin talebi mahkeme tarafından kısmen kabul edildi. Mahkeme ‘Polat’ için olur, ‘Memati’ için ‘olmaz’ kararı verdi.



Hukuk mahkemesinde ailenin, Nüfus Müdürlüğü aleyhine açtığı davada tarafların son sözleri soruldu. Ailenin avukatı isim değiştirmeyle ilgili talebini yineledi. Davalı nüfus müdürlüğü avukatı aileninin talebinin kısmen kabulüne karşı diyeceklerinin olmadığını bildirirken `Memati' ismine karşı çıktı. İsim değiştirme talebiyle ilgili görüşü sorulan savcı Ersoy Yüce ise konuya yaklaşımını ve `ret kararı' isteminin gerekçesini şu cümlelerle açıkladı:



Memati Türkçe değil



“Memati’, ismi Türk Dil Kurumu'nun da belirttiği gibi Türkçe değildir. Bir kişinin ismini ömrü boyunca bir kere değiştirebileceği ilgili yasalarla hükme bağlanmıştır.



Aile 2 yaşındaki çocuklarının isim değişikliği için velayeten davacı olmuşlardır. İstedikleri isimler özel televizyonlarda gösterilen Kurtlar Vadisi' dizisinin mafya karakterlerine aittir. `Memati' ve `Polat' adlı dizi karakterlerinin kaderi senaryoyu yazanların elindedir. Bu isimdeki karakterler yine senaryo gereği ileriki bölümlerde `kötü' ya da `vatan haini' gibi toplumsal kabul görmeyen kişilere dönüşecek olursa, çocuklar reşit olduğunda yasa gereği isteseler de bu isimleri değiştiremeyecek ve taşımak zorunda kalacaklardır.



Talep çocukların 18 yaşından sonra isimlerini değiştirebilme özgürlüklerinin de elinden alınması anlamına gelmektedir. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi ve Türkiye'nin de taraf olduğu sözleşmeler göz önüne alındığında, telafisi mümkün olmayan zarar doğuracağından, isim değişikliği isteminin tümüyle reddine karar verilmesi mütalaa olunur.''



Davalı ve davacı tarafların görüş ve taleplerini değerlendiren mahkeme savcının esas hakkındaki görüşünü okuması ardından kararını açıkladı.



Mahkeme `Polat' adına `olur' verirken diğerinin `Memati' olarak değiştirilmesini kabul etmedi. Mahkemenin kararının kesinlik kazanması halinde, bundan sonra açılacak isim değişikliği davaları talepler de bu son karara göre şekillenecek.

