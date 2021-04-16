Mahkemeden, KHK’lıya pasaport vermeme uygulamasına iptal: Mahkeme kararı olmadan kısıtlama getirilemez

Konya Bölge İdare Mahkemesi, Olağanüstü Hal (OHAL) Kanun Hükmünde Kararnamesi (KHK) ile ihraç edilen kamu görevlisinin iptal edilen pasaportunun geri verilmesi yönünde karar verdi. Kararında, ilgili hakkında herhangi bir soruşturma/kovuşturma bulunmadığı, kanun ve mahkeme kararına dayanmayan sınırlamanın hukuka aykırı olduğunu belirten mahkeme, davacının pasaportun iptal edilmesi işleminin geri alınması ve pasaportun aktif hale getirilmesi talebini haklı buldu. Böylece başvurucu KHK’lı pasaportunu alabilecek.

Davacının avukatı Doğan Erkan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “siyasi iktidar sözde bir reform yapıyor. Ancak ‘reform’una kendisi uymuyor, davalar açarak idareyi kendi ‘reform’una uydurmak zorunda kalıyoruz ama aradan yıllar geçiyor. 7188 sayılı yasa çıkalı bir buçuk yıl olmuş. Madem uymayacaktınız neden çıkardınız reformu. Zira formel olarak bittiğini söylediğiniz OHAL’i de facto olarak sürdürmek istiyorsunuz, bunu her uygulamanızda görüyoruz” dedi.

Erkan bu kararla, 17.10.2019 tarihinde yürürlüğe giren 7188 sayılı Kanun’un “… başvurmaları hâlinde kolluk birimlerince yapılacak araştırma sonucuna göre İçişleri Bakanlığınca pasaport verilebilir” hükmünün de fiilen geçersiz hale geldiğini ifade etti.

Erkan şunları söyledi:

“Öncelikle OHAL KHK’sı ile ihraç edilenlerin pasaportunun ilanihaye iptal edilemeyeceği ortaya konmuş oldu. Diğer yandan, ihraç kararının kendisi halen OHAL Komisyonunda iken, o süreç tamamlanmadan da pasaportun geri alınmasının yolu açıldı. Ve son olarak, her ne kadar yasada ‘kolluk birimlerince araştırılma yapılması’ dense de, bir yargı makamı suçsuzluk kararından sonra kolluğa yeniden bunun üzerinde dolaylı bir adli-idari takdir yetkisi verilmesi kabul edilemezdi. Mahkeme kararıyla bu engel de fiilen aşılmış oldu. Bu karar, hakkında herhangi bir soruşturma/kovuşturma olmayan ya da bunlardan suçsuzluk kararı almış olan tüm OHAL KHK’lıların pasaportlarının ‘yargı reformu’ uyarınca geri verilmesi gerektiği anlamına geliyor. Ancak bakanlık bunu kendiliğinden yapmayacaktır. Benzer durumda olan tüm yurttaşlar bu kararı emsal göstererek bağlı bulundukları Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüklerine başvuru yapmalıdır.”