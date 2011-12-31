T24 LogoT24 Logo
Gündem

Mahkemeden İlker Başbuğ hakkında suç duyurusu

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, İrtica ile Mücadele Eylem Planı davasında adı geçen eski Genelkurmay

31 Aralık 2011 02:00

T24 - İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, İrtica ile Mücadele Eylem Planı davasında adı geçen eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ hakkında gereğinin yapılması için savcılığa yazı yazılmasına karar verdi.

Başbuğ'a savcılık yolu

15'i tutuklu 29 sanıklı İnternet Andıcı Davası'nın 50. duruşması sona erdi. Sanıkların ve avukatların sözlü ve yazılı taleplerine ilişkin ara kararlar mahkeme başkanı Hasan Hüseyin Özese tarafından açıklandı. Davaya bakan 13. Ağır Ceza Mahkemesi, sanıkların savunmalarıyla ilgili beyanlarında ve belgelerde adı geçen Genelkurmay eski Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ hakkında gereğinin takdir ve ifası için CMK. 250 madde ile görevli Yetkili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazı yazılmasına kararlaştırdı.


Genelkurmay'dan andıç yönergesi istendi

Sanık İlker Ziya Göktaş'ın avukatı Tülay Çelikyürek'in talebini kabul eden mahkeme kararında şu ifadelere yer verdi: "Genelkurmay Başkanlığı'na yazı yazılarak Andıç Hazırlama Yönergesi mevcut ise gönderilmesine, ayrıca İnternet Andıcı ve eklerinin gönderilerek bunların askeri yazışma usullerine uygun olup olmadığının mahkememize bildirilmesine karar verilmiştir."


Genelkurmay başkanları hakkında verilen takipsizlik kararı istendi

İstanbul CMK 250. maddesi ile Yetkili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından eski Genelkurmay Başkanlanı İlker Başbuğ dahil eski Genelkurmay Başkanları hakkında verilen takipsizlik kararlarının incelenmek üzere mahkemeye gönderilmesini kararlaştırdı.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24