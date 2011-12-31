Mahkemeden İlker Başbuğ hakkında suç duyurusu

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Genelkurmay'dan andıç yönergesi istendi



Genelkurmay başkanları hakkında verilen takipsizlik kararı istendi



15'i tutuklu 29 sanıklı İnternet Andıcı Davası'nın 50. duruşması sona erdi. Sanıkların ve avukatların sözlü ve yazılı taleplerine ilişkin ara kararlar mahkeme başkanı Hasan Hüseyin Özese tarafından açıklandı. Davaya bakan 13. Ağır Ceza Mahkemesi, sanıkların savunmalarıyla ilgili beyanlarında ve belgelerde adı geçen Genelkurmay eski Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ hakkında gereğinin takdir ve ifası için CMK. 250 madde ile görevli Yetkili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazı yazılmasına kararlaştırdı.Sanık İlker Ziya Göktaş'ın avukatı Tülay Çelikyürek'in talebini kabul eden mahkeme kararında şu ifadelere yer verdi: "Genelkurmay Başkanlığı'na yazı yazılarak Andıç Hazırlama Yönergesi mevcut ise gönderilmesine, ayrıca İnternet Andıcı ve eklerinin gönderilerek bunların askeri yazışma usullerine uygun olup olmadığının mahkememize bildirilmesine karar verilmiştir."İstanbul CMK 250. maddesi ile Yetkili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından eski Genelkurmay Başkanlanı İlker Başbuğ dahil eski Genelkurmay Başkanları hakkında verilen takipsizlik kararlarının incelenmek üzere mahkemeye gönderilmesini kararlaştırdı.