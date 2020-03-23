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Mahkemeden emsal niteliğinde Koronavirüs kararı: Bir çift, 14 gün evde alıkonacak

23 Mart 2020 10:46

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde mahkeme, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında "14 gün kuralı"na uymayarak ikametlerinden çıkan çiftin, 26 Mart'a kadar evlerinde alıkonulmasına karar verdi.

Karabük Sağlık Müdürlüğü, Safranbolu'da ikamet eden ve Covid-19 test sonucu negatif çıktığı belirtilen bir çift hakkında 14 gün evde kalma kuralına uymadıkları gerekçesiyle Safranbolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. 

Suç duyurusu dilekçesini inceleyen Safranbolu Sulh Hukuk Mahkemesi, çiftin 26 Mart'a kadar dışarı çıkarılmadan evlerinde alıkonulmasına karar verdi.

Kararda, çiftin 10 günlük yasal ve kesin süre içerisinde Safranbolu Asliye Hukuk Mahkemesi'ne itiraz hakları bulunduğu belirtildi.

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