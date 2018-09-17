Mahkemeden bankaların emeklilerden kesinti yapmasıyla ilgili karar

Tüketici Mahkemesi, bankaların, alacakları nedeniyle emeklilerin maaşından yaptıkları kesintinin hukuka aykırı olduğuna hükmetti. Mahkeme, yapılan kesintinin iadesine ilişkin hakem heyeti kararını onarken yargılama giderlerini de bankanın üzerine bıraktı. Kararın, milyonlarca emekliyi yakından ilgilendirdiğine işaret ediliyor.

Hürriyet’ten Dinçer Gökçe’nin haberine göre, işçi emeklisi Emin İşler’in emekli maaşı 1400 lira. Maaşı, bir kamu bankasına yatırılan İşler geçen yıl temmuz ayında maaşını çekmek için bankaya gittiğinde 349 liralık kesinti yapıldığını gördü. Yapılan kesintinin nedeni ise, İşler’in bankaya olan kredi borcuydu. Ancak yasaya göre, nafaka borçları dışında emekli maaşından haciz yapılamaz. İşler, yapılan kesintinin iadesi için konuyu Bayrampaşa Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’ne taşıdı. Başvuru, yapılan kesintinin iadesini içeriyordu. Heyet, tarafları dinleyip delillerini topladıktan sonra kararını verdi. Heyet, yapılan kesintinin iadesine karar verdi.

Kararda, tüketici hakem heyetinin verdiği kararın yerinde olduğuna hükmedildi. Kararda şöyle denildi: “Yasal hükümlere aykırı olarak, davacı banka tarafından, davalının izni olmaksızın emekli maaşından yapılan kesintinin iadesine ilişkin verilen hakem heyetinin kararı yerinde.”