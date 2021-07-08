Mahkemeden, Akşener'in, '3 kuruşluk' tazminat talebine ret

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye hakkında açtığı '3 kuruşluk' manevi tazminat davasının reddedildiği belirtildi.

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TIKLAYIN - Bahçeli'den Akşener'e yanıt: Bir kadının bu denli ayıplı bir dil kullanması esasen rezilliktir

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 10 Mart’taki partisinin grup toplantısındaki konuşmada, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bazı parti yöneticilerinin kendisine ‘hakaret’ ve ‘küfür’ ettiğini dile getirip “Bugün olmazsa mahşerde hep birlikte Allah’ın huzurunda hesaplaşacağız sizinle” ifadelerini kullandı.

Akşener’in sözlerinin ardından Bahçeli, sosyal medya hesabından, "Bir kadının bu denli ayıplı bir dil kullanması esasen rezilliktir. Pervasızlığından ve pişkinliğinden biz hicap duyduk, ama o duymadı. Çirkin üslubundan biz utandık, o utanmadı, gocunmadı" ifadelerinin yer aldığı bir dizi paylaşım yaptı.

MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin paylaşımlarının ardından , bunun üzerine Akşener, MHP Lideri Devlet Bahçeli’ye karşı 3 kuruşluk manevi tazminat davası açmıştı.

MHP’ye yakın Türkgün gazetesinde yer alan habere göre, bugün görülen duruşmada, mahkeme, Akşener’in '3 kuruşluk' tazminat talebini reddetti.