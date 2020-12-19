Mahkemeden A Haber'in İyi Partili Buğra Kavuncu haberine erişim engeli

11. Sulh Ceza Hakimliği, A Haber'in "FETÖ'cü Buğra Kavuncu'yu ifşa ettiği için İyi Parti'den atılan Ümit Özdağ parti kuracak" başlığı ile yayımladığı habere ilişkin "erişim engeli ve tekzip" kararı verdi.

İyi Parti İstanbul İl Başkanı Satuk Buğra Kavuncu, mahkeme kararını Twitter hesabından paylaşarak, "A Haber'in itibar suikastı yaptığı ifadelere karşı mahkeme, jet hızıyla ret kararı verdi. Her türlü iftiraya ve ahlâksızlığa karşı mücadelemiz, hukuk devletinin gereklilikleri yeniden tesis edilinceye dek sürecek!" dedi.