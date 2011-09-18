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Mahkemede yemin edecekler

Alişan ve Çağla Şikel'e bir aileye yardım vaadinde bulundukları halde, sözlerini tutmadıkları iddiasıyla dava açıldı.

18 Eylül 2011 03:00



T24- Alişan ile Çağla Şikel’e, iki yıl önce programa çıkardıkları bir aileye yardım vaadinde bulundukları halde, sözlerini tutmadıkları iddiasıyla dava açıldı. Ünlü ikili mahkemeye çıkıp ‘yemin’ edecek.



Vatan'ın haberine göre, Şanlıurfa'da, felçli ve böbrek hastası olan babası Mehmet Ali Ayık’ın, 5 bin TL borcuna karşılık 66 yaşındaki bir akrabarıyla zorla evlendirilmek istenen 18 yaşındaki Olga Ayık, 2 yıl önce annesi Devlet Türker ile birlikte Alişan ve Çağla Şikel’in birlikte sundukları ‘Her Şey Dahil’ adlı programa katıldı. Anne ile kızın programda dile getirdikleri dram yürek burktu. Anne-kızın anlatımlarından etkilenen Alişan ile Şikel, aileye, kendileri için bir banka hesabı açılacağını ve dileyen yardımseverlerin buraya katkıda bulacağını söyledi. İddiaya göre Alişan, “Senin borcunu kimse ödemezse, ben ödeyeceğim ” sözünü verdi.


‘Artık zengin oldunuz’


Programın ardından Ayık Ailesi ’ne yardım edeceğini söyleyen vatandaşlar, TV kanalını aramaya başladı. İzmirli bir hayırsever aileye ev sözü verirken, birçok vatandaş da para yardımında bulunacağını bildirdi. Ancak yine iddialara göre, aileye söz verilen banka hesabı açılmadığı için vaat edilen hiçbir yardım Ayıklar ’a ulaştırılamadı. Ellerine tutuşturulan 500 TL ile Adana ’daki çadırlarına dönen aile, burada, “Siz artık zengin oldunuz. Borçlarınızı ödeyin ” denilerek, alacaklıları tarafından sıkıştırılmaya başladı.


Yemin davetiyesi


Tüm bu gelişmeler üzerine aile anne-kız, Alişan ile Çağla Şikel’e 200 bin TL maddi, 20 bin TL de manevi olmak üzere toplam 220 bin TL tazminat talebinde bulundu. Mahkemeye, yanıt veren Alişan ile Şikel, sorumluluğun kendilerinde değil, yayıncı TV kuruluşunda olduğunu savundu. Önceki gün görülen duruşmada mahkeme, Alişan ile Çağla Şikel’e, “yemin davetiyesi” gönderilmesine hükmetti. Ünlü ikilinin bir sonraki celseye katılmasını isteyen mahkeme duruşmayı erteledi.

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