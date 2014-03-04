Yeni Başbakanlık binası arazisinin statüsü değişti, binanın yıkımı gündemde

Yeni Başbakanlık binasının üzerine inşa edildiği arazi yeniden 1. derecede SİT alanı ilan edildi. Çeşitli meslek örgütlerinin yaptığı başvuru sonrasında Ankara Tabiat Varlıkları Bölge Komisyonu'nun inşaatın yapıldığı arazinin SİT derecesini 1. dereceden 3. dereceye çekmesine ilişkin kararı mahkemece bozuldu. Karara göre Başbakanlık binası inşaatının durması ve binanın yıkılması gerekiyor.

Hürriyet gazetesinden Melih Alphan’ın haberine göre Ankara Tabiat Varlıkları Bölge Komisyonu 2 Şubat 2012'de, Atatürk Orman Çiftliği'nin de içinde bulunduğu yeni Başbakanlık binasının yapıldığı 7 hektarlık alanın SİT derecesini 1. dereceden 3. dereceye düşürmüştü.

Mimarlar Odası, Çevre Mühendisleri Odası, Şehir Plancıları Odası, Peyzaj Mimarları Odası ve Ziraat Mühendisleri Odası komisyonun verdiği, SİT derecesinin düşürülme kararının iptali için Kültür ve Turizm Bakanlığı'na dava açtılar. Başbakanlık da davaya davalının yanında durarak müdahil oldu.

Bugün görülen duruşmada mahkeme kararı iptal etti. Bu karara göre şu anda Başbakanlık binası inşaatının durması ve binanın yıkılması gerekiyor.

İnşaatın yapıldığı bölge Ankara'nın nefes aldığı, hava kirliliğini azaltan, yeraltı suları açısından zengin ve endemik türleri barındıran nadir alanlardan olmasının yanı sıra, Cumhuriyet'in hafızalarından olması nedeniyle önemli sayılıyor.