T24 LogoT24 Logo
Gündem

Mahkeme, valiliğin kararını bozdu: '115 hamile çocuk' skandalında kamu görevlilerine soruşturma

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi kararınında çocuk istismarına yönelik kuvvetli şüphenin bulunduğu vurgulandı

29 Ocak 2018 21:13

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi, Küçükçekmece Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaşanan ‘115 hamile çocuk’ skandalı ile ilgili iki kamu görevlisi hakkında soruşturma izni vermeyen İstanbul Valiliği kararını iptal etti. Oy birliği ile alınan kararda, çocuk istismarına yönelik kuvvetli şüphenin bulunduğu kaydedildi.

Dinçer Gökçe’nin Hürriyet’te yer alan haberine göre, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne 5 ay içinde 115 hamile çocuğun başvurmasına rağmen kamu görevlilerine gerekli bildirimlerin yapılmadığının ortaya çıkmasının ardından olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı. Söz konusu belgeleri ortaya çıkaran hastane personeli İclal N.'nin başvurusu üzerine Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, baş hekim yardımcısı Akif Akça ve hastane personeli Nazlıcan Dilber'i ilişkin yürütülecek soruşturma için İstanbul Valiliği'ne başvurdu. 

İstanbul Valiliği, anılan iki kişi için soruşturma izni vermedi. Valiliği 4 Aralık tarihli bu kararına itiraz edildi. İtirazı değerlendiren İstanbul Bölge İdare Mahkemesi'nin aldığı karar UYAP sistemine bugün yüklendi.

Kararda, "Haklarında soruşturma izni istenenlerin, üzerlerinde çocuk istismarına ilişkin fiillerin gerçekleştirildiğine dair kuvvetli emareler mevcut olduğu halde, hastaneye kadın doğum sağlık hizmeti temini için getirilen küçükleri, öncelikle adli mercilere bildirilmesi gerekirken, velayet altındaki çok sayıdaki çocuğun kendilerine form dilekçeler imzalatmak suretiyle, ceza soruşturmasının vasıta ve usulleri ile ortaya  çıkabilecek maddi gerçeğe göre taktir edilebilecek hukuki durumlarını, yetkili olmadıkları halde kendileri nitelendirmek sureti ile, yetkili mercilere bildirmedikleri anlaşıldığından; itirazın kabulüne, soruşturma izni verilmemesine ilişkin kararın kaldırılmasına, adı geçenler hakkında soruşturma izni verilmesine oy birliği ile karar verildi" denildi.

5 kişi tutuklandı

Hürriyet yazarı Deniz Zeyrek, hafta sonu yayımlanan yazısında, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nda yürütülen soruşturma kapsamında mağdur 50 çocuk ile 20 şüphelinin ifadelerinin alındığını yazdı. Zeyrek yazısında ayrıca şüphelilerden 5'nin de tutuklandığını duyurmuştu.  

ETİKETLER

istabul valiliğimahkemekuvvetli suçcinsel istismarhamile çocukküçükçekmece

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İmamoğlu kayak tatili için "Benim tarzım bu, toplum da buna...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24