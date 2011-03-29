-MAHKEME ÜYELERİNİN SAĞLIK GİDERLERİ KURUMDAN TBMM (A.A) - 29.03.2011 - TBMM Anayasa Komisyonu, Anayasa Mahkemesinin yeniden yapılandırılmasını öngören tasarının geri çekilen maddesini, değiştirerek kabul etti. AK Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu başkanlığında toplanan Komisyon, TBMM Genel Kurulunda görüşülen tasarının geri çekilen ''sağlık işleri ve tedavi'' başlıklı 71. maddesi yeniden ele alındı. AK Parti Sakarya Milletvekili Ayhan Sefer Üstün'ün verdiği önergeyle, maddede değişiklik yapıldı. Buna göre, Anayasa Mahkemesinin Başkan ve üyeleri ile bunların emeklileri ve bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin sağlık giderleri, TBMM üyelerinin tabi olduğu hüküm ve esaslar çerçevesinde Mahkeme bütçesinden ödenecek.