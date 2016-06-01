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Üniversitedeki cami inşaatı durduruldu; "İmar planında dini tesis alanı yok"

Doç Dr. Kasım Akbaş'ın açtığı davada; yakın çevredeki mescitlerin ihtiyacı karşıladığı belirtilerek bu bahçede camiye ihtiyaç olmadığı söylendi

01 Haziran 2016 13:58

Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü’nün Eskişehir Anadolu Üniversitesi kampüsünde başladığı cami inşaatının, Eskişehir 2. İdare Mahkemesi kararıyla durdurulmasına karar verildi.

Doç. Dr. Kasım Akbaş'ın açtığı dava üzerine verilen kararda; cami inşa edilen arazinin “Yükseköğretim Tesisleri ve Kampus Alanları” diye ayrıldığı, imar planında değişiklik yapılmadan üzerine cami kurulamayacağını belirtildi.

Cumhuriyet'ten Kemal Göktaş'ın haberine göre; Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Akbaş, avukatı Pınar Çelik Arpacı aracılığıyla mahkemeye verdiği dava dilekçesinde, Yunus Emre Öğrenci Yurdu bahçesinde süren cami inşaatı için verilen yapı ruhsatının dolaylı imar planı değişikliği anlamına geldiğini, Kredi Yurtlar Kurumu'nun imar planındaki tahsisi değiştirme yetkisi olmadığını ve ibadethane inşa ettirmek gibi bir amacı ve görevinin de olmadığını belirtti.

Yakın çevredeki mescitlerin ihtiyacı karşıladığının belirtildiği açıklamada Akbaş, bu bahçede camiye ihtiyaç olmadığını, yapı ruhsatının iptal edilmesi gerektiğini söyledi.

Tepebaşı Belediyesi mahkemeye gönderdiği savunmasında, bir işadamının talebi üzerine cami inşaatına başlandığını ve bunda bir sakınca olmadığını ifade etti. Kredi Yurtlar Kurumu ise en yakın caminin 1.5 kilometre uzakta olması nedeniyle inşaata başlandığını belirtti.

 

Cami inşaatına verilen
ruhsat iptal edildi

 

Yapılan incelemede, cami inşaatının “Yükseköğretim Tesisleri ve Kampus Alanları” diye ayrılan alanda yapıldığını ve herhangi bir imar planı tadilatı yapılmadığı belirlendi.

Mahkemede; KYK’nın arazide cami yapabilmesi için öncelikle imar planında “dini tesis alanına” ayrılması gerektiği belirtilerek, “Taşınmaz üzerinde, anılan kullanım amacı dışında yapılan cami için verilen yapı ruhsatında hukuka uygunluk bulunmamaktadır” şeklindeki açıklamayla, ruhsat işlemi iptal edildi.

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