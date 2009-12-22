Mahkeme, üç eski komutanın ifadelerini istedi

İkinci ''Ergenekon'' davasına bakan mahkeme heyeti, eski kuvvet komutanları emekli Orgeneraller Aytaç Yalman, İbrahim Fırtına ve emekli Oramiral Özden Örnek'in soruşturma kapsamında alınan ifadelerinin savcılıktan istenilmesine karar verdi.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada verilen aranın ardından mahkeme heyeti tarafından alınan ara kararlar, üye hakim Sedat Sami Haşıloğlu tarafından açıklandı.

Buna göre, mahkeme heyeti, tutuklu sanık emekli Albay Hasan Atilla Uğur'un, tutuklu sanık Mustafa Koç ve tutuksuz sanık emekli Orgeneral Hurşit Tolon'un da avukatlarının taleplerini dikkate alarak, Beşiktaş'ta görevli İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca bir soruşturma kapsamında şüpheli olarak ifadelerine başvurulan Aytaç Yalman, İbrahim Fırtına ve Özden Örnek'in ifade suretlerinin incelenmek üzere istenmesine, gelecek ifadeler üzerinde herhangi bir kısıtlama kararı olup olmadığının sorulmasına karar verdi.

Tutuklu sanık Adil Serdar Saçan'ın avukatlarının talebi doğrultusunda, TÜBİTAK Gebze Başkanlığı'na yazı yazılmasını kararlaştıran mahkeme heyeti, CD'lerin oluşturma tarihi ve hangi bilgisayar tarafından yazıldığının tespiti konusunda, bilirkişilik yapacak bilirkişi listesinin gönderilmesinin istenilmesine, cevap geldiğinde ilgili bilirkişilerin mahkeme kalemine çağrılarak, yemin ettirilip talep doğrultusunda rapor hazırlamalarını kararlaştırdı.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal'ın avukatının talepleri üzerine, UYAP sistemi kullanılarak video konferans sistemiyle hastanede olan sanığın savunmasının alınabilmesi için Beşiktaş'taki İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazı yazılmasını hükme bağladı.

Tutuklu sanık Cengiz Köylü'nün talebi doğrultusunda, MİT Müsteşarlığı'na yazı yazılmasını kararlaştıran mahkeme heyeti, İP/Karargah Evleri'ne ilişkin bilgilerin MİT Müsteşarlığına hangi tarihte ve ne şekilde gönderildiğinin sorulmasına ve ayrıca bilgi notunun dijital kaydının CD ortamında gönderilmesinin istenilmesine karar verdi.

Ahmet Hurşit Tolon'un avukatının talebi doğrultusunda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazı yazılmasını karara bağlayan mahkeme heyeti, sanığın daha önce mahkemeye gönderilen ses kaydı içeren CD ve DVD'ler dışında verilmeyen ses kayıtlarının olduğunun belirtilmesi nedeniyle, sanıkla ilgili içeriğinde başka ses kaydı bulunan CD ve DVD'lerin olup olmadığının sorulmasını kararlaştırdı.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Tuncay Özkan'ın bugünkü oturumda iddianamede suçlandığı konularla ilgili gerekli açıklamalar bulunmadığını belirterek, iddia makamının, suçlandığı konular hakkında açıklama yapmasını istediğini hatırlattı.

Mahkeme Heyeti, iddia makamının, bu oturumda açıklamayı gerektirir bir hususun olmadığını, tüm açıklamaların iddianamede dile getirildiğini beyan ettiğine dikkati çekerek, buna göre iddianamenin bu haliyle mahkemece kabul edilip sanığa hem tebliğ edildiği, hem de huzurda tanıklara ve müdafilerine beyan ve talepleri doğrultusunda okunduğu, bu şekilde sanık ile ilgili suçlamaların iddianame doğrultusunda açıklığa kavuştuğu anlaşıldığından, mahkemece başka bir açıklamaya gerek duyulmadığı kaydedildi.

Tuncay Özkan'ın talebi doğrultusunda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne müzekkere yazılmasını kararlaştıran mahkeme heyeti, sanığın teknik takibe alınıp alınmadığı ve kendisiyle ilgili gizli soruşturmacı atanıp atanmadığının sorulmasına hükmetti.

-MAHKEME, MİLLETVEKİLLERİ HAKKINDAKİ TALEBİ REDDETTİ-

Mahkeme Heyeti, bu celsede duruşmaya katılan ve sorulduğunda Meclis'in muhtelif komisyonlarında görevli olduklarını, gözlemci sıfatıyla duruşmada bulunduklarını beyan eden milletvekilleriyle ilgili Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel'in ''Milletvekilleri hakkında gereğinin yapılması için duruşma tutanaklarının Meclis Başkanlığı'na gönderilmesi'' yönündeki talebini reddederek, milletvekilleri konusunda bu aşamada herhangi bir işlem yapılmasına yer olmadığına karar verdi.

Sanıkların tutukluluk hallerinin devamını kararlaştıran mahkeme heyeti, duruşması yarın saat 09.30'a erteledi.