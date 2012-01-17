-Mahkeme Tuncel'in tahliyesine karar verdi İSTANBUL (A.A) - 17.01.2012 - İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, tutuklu sanık Yasin Hayal'in, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası dışında ''yazar Orhan Pamuk'u tehdit etmek'' suçundan 3 ay ve ''ruhsatsız silah bulundurmak'' suçundan da 1 yıl olmak üzere toplam 1 yıl 3 ay hapisle cezalandırılmasını, ''silahlı terör örgütü yöneticisi olmak'' suçundan ise beraatını kararlaştırdı. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, Dink cinayeti davasıyla ilgili kararını açıkladı. Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Yasin Hayal'in, ''Hrant Dink'i tasarlayarak öldürmeye azmettirme suçundan'' ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Heyet, Hayal'in ''yazar Orhan Pamuk'u tehdit etmek'' suçundan 3 ay ve ''ruhsatsız silah bulundurmak'' suçundan da 1 yıl olmak üzere toplam 1 yıl 3 ay hapisle cezalandırılmasını kararlaştırdı. Mahkeme heyeti, Yasin Hayal'in ''silahlı terör örgütü yöneticisi olmak'' suçunun sabit olmadığını belirterek, bu suçtan beraatına da hükmetti. -Tuncel'e tahliye- Tutuklu sanıklardan Erhan Tuncel'in de, 2004 yılında Yasin Hayal'i Trabzon'daki McDonalds'da patlattığı patlayıcıyı imal ederek, patlayıcı madde imal etme suçunu işlediğinin sabit olduğunu belirten heyet, tehlikenin ağırlığını dikkate alarak Tuncel'in ''patlayıcı madde imal etmek'' suçundan 5 yıl, Yasin Hayal ile birlikte kişilerde korku, kaygı ve panik yaratacak biçimde ''patlayıcı madde kullanmak'' suçundan 2 yıl ve mağdur Numan Sezai Yomralıoğlu'nun aracına patlayıcı madde kullanarak zarar vermek suçundan 1 yıl 6 ay ve söz konusu patlamada 6 mağdurun yaralanması suçundan 4'er aydan 2 yıl olmak üzere toplam 10 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Heyet, sanık Erhan Tuncel'i ''silahlı terör örgütünün yöneticisi olmak'' ve ''tasarlayarak adam öldürmeye azmettirme'' suçlarının sabit olmadığı gerekçesiyle bu suçlardan beraatına da hükmetti. Tuncel'e verilen hapis cezalarının toplam miktarı ve tutuklulukta geçirdiği süreyi göz önüne alan heyet, Tuncel'in tahliyesini de kararlaştırdı. Sanıklardan Ersin Yolcu ve Ahmet İskender'in ''tasarlayarak adam öldürmeye yardım etmek'' suçundan 12 yıl 6'şar ay hapisle cezalandırılmasını kararlaştıran heyet, Ahmet İskender'in ayrıca ''ruhsatsız silah bulundurmak'' suçundan da 10 ay hapisle cezaladırılmasına hükmetti. Heyet, Ersin Yolcu ve Ahmet İskender'in ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan da beraatına hükmetti. Tutuksuz sanıklardan Salih Hacısalihoğlu'nu da ''ruhsatsız mermi bulundurmak'' suçundan 2 ay 15 gün hapisle cezalandıran heyet, sanığın ''terör örgütüne yardım etmek'' suçunun sabit olmadığı gerekçesiyle beraatını kararlaştırdı. -Diğer beraat kararları- Mahkeme heyeti, birleşen dosya sanığı Osman Hayal ve diğer sanıklar Zeynel Abidin Yavuz, Mustafa Öztürk ile Tuncay Uzundal'ın ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' ve ''tasarlayarak adam öldürmek'' suçlarının sabit olmadığını belirterek, Hayal, Yavuz, Öztürk ve Uzundal'ın bu suçlardan beraatine karar verdi. Sanıklar Alper Esirgemez, İrfan Özkan, Osman Alpay, Erbil Susaman, Numan Şişman, Şenol Akduman ve Veysel Toprak'ın da ''terör örgütüne yardım etmek'' ve ''suçluyu gizlemek'' suçlarından beraatını kararlaştıran heyet, sanıklar Yaşar Cihan ve Halis Egemen'in, ''terör örgütüne yardım etmek'' suçlarının sabit olmadığı gerekçesiyle bu suçtan beraatlarına karar verdi. -Duruşma salonunda izleyicilerden tepki- Mahkeme heyetinin sanıkların aldığı cezaları ve beraat kararlarını okumasının ardından, duruşma salonunda izleyici olarak katılanlardan bazı kişiler, bu karara tepki gösterdi. Mahkeme heyeti başkanı Rüstem Eryılmaz'ın uyarısına rağmen izleyiciler arasında bulunan bir kadının tepkisini sürdürmesi üzerine Eryılmaz, duruşmada bulunan polis memurlarına seslenerek ''gözaltı işlemi başlatın'' ifadesini kullandı. Duruşma salonu çıkışında Dink ailesinin bazı avukatlarının göz yaşı döktüğü görüldü. Duruşma salonundan çıkan izleyiciler, mahkemenin bulunduğu binadan slogan atarak ayrıldı. Öte yandan cezaevine götürülmek üzere cezaevi aracına bindirilen Yasin Hayal, ''Hepinizi seviyorum. Bu karar Türkiye'nin çirkinliğidir'' ifadelerini kullandı.