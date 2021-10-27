Mahkeme, trans bireyi kör eden kezzaplı saldırıda zanlının cezasında haksız tahrik indirimi uyguladı

İstanbul Beyoğlu’nda 17 yaşındaki trans birey Asya’ya kezzaplı saldırıda bulunarak kör olmasına neden olan Emre Bozkurt’a (28) “suçu elem ve üzüntü içerisinde işlediği” gerekçesiyle haksız tahrik indirimi uygulandı, cezası 11 yıldan 6 yıla düşürüldü. Asya’nın bir gözü geri döndürülemez şekilde göremezken diğer gözü yalnızca yüzde 20 görebiliyor.

Cumhuriyet'in haberine göre, Suriyeli göçmen Asya, uzun süredir birliktelik yaşadığı Emre Bozkurt’tan ayrılmak isteyince geçen 8 Mart’ta kezzaplı saldırıya uğradı. Saldırıya ilişkin karar duruşması 22 Ekim’de İstanbul 33. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Tutuklu Bozkurt, savunmasında Asya’nın trans olduğunu kendisinden sakladığını öne sürdü.

Asya’nın avukatları ise sanığın suçu tasarlayarak canavarca işlediğini savunarak “Müvekkilin psikolojisi tamamen alt üst olmuştur, halen endişe içindedir. İstanbul’a gelip giderek tedavisine devam etmektedir. Sanığın tahliye olması durumunda yaşadığı endişe nedeniyle tedavisini yaptırama durumu söz konusu olacaktır. Bu nedenle sanığın tutukluluk halinin devamını ve en üst hadden cezalandırılmasını talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.