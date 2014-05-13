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Mahkeme, Taraf yazarlarını dinleyen MİT'i haksız buldu!

İstanbul İdare Mahkemesi, 2008-2009’da Taraf gazetesi yazarlarını yabancı isimler ve kod adlarıyla dinleyen Milli İstihbarat Teşkilatı’nı (MİT) suçlu buldu

13 Mayıs 2014 13:15

İstanbul 9. İdare Mahkemesi, eski Taraf Yayın Yönetmeni Ahmet Altan, Yazıişleri Müdürü Yasemin Çongar ve Markar Eseyan ile yazar Mehmet Baransu’nun 2008-2009 yılları arasında MİT İstanbul Bölge Başkanlığı tarafından “terörle mücadele” adı altında kod isimlerle dinlenmelerini haksız buldu.

Mahkeme; MİT’in telefonları dinlenecek kişilerin kimliklerini, iletişim aracı türünü ve neden dinleneceğini mahkemeye bildirmediğini belirtti. Mahkeme karar metninde sık sık Avrupa İnsan Haklar Sözleşmesi (AİHS) ve Anayasa’nın özel hayatın gizliliğini içeren maddeleri hatırlatarak, kişilerin ulusal güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlakın korunması veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması nedenlerine dayalı bir tehlike olmadan dinlenemeyeceğinin altını çizdi.

Söz konusu dinlemelerin ortaya çıkması üzerine Taraf gazetesi avukatı Veysel Ok, suç duyurusunda bulunmuştu.

Hukuka aykırı dinlemelerle ilgili Başbakan Erdoğan, MİT yetkililerinin soruşturulmasına ve yargılanmasına izin vermeyince Savcılık, kovuşturmaya yer olmadığına dair karar vermişti. Bu karara karşı yapılan itiraz da neticelenmeyince Avukat Ok, Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulunmuştu. Ok, bunun yanı sıra hukuka aykırı dinlemeler sebebiyle Başbakanlık aleyhine tazminat davası açmıştı.

 

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