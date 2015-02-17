Mahkeme tacizden yargılanan sanığa 'saygın duruş' indirimi yaptı, cezasını erteledi!

Türkiye Özgecan Aslan'ın vahşice öldürülmesi, kadına yönelik şiddeti ile taciz ve tecavüzü konuşurken, Japon turiste taciz davasında mahkeme isyan ettiren karara imza attı. Diyarbakır - Muş karayolunda 2011 yılında aracına aldığı Japon turist 21 yaşındaki A.I.’ye cinsel saldırıdan tutuksuz yargılanan 19 yaşındaki İ.K.'nın cezasında, duruşmalardaki saygın tutumu nedeniyle indirim yapıldı. İ.K 1 yıl 8 ay hapis cezasına mahkum oldu, bu cezası da ertelendi.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı’na 2011 yılının Ramazan ayında başvuran Japon turist A.I., Diyarbakır’dan Bitlis’e gitmek için bindiği minibüsün sürücüsünün cinsel saldırısına uğradığını iddia etti. İfadesinde, Diyarbakır’da bir süre gezip minibüse bindiğini belirten A.I., "Diyarbakır- Muş karayolunda aracı yan yolda park ederek, bulunduğum yere geldi. Aşırı direnç gösterince bana tokat atıp, saçlarımdan tutarak cinsel istismarda bulundu. Sonra yol kenarında beni atarak gitti" dedi.





Kağıda 'imdat' yazarak yardım istedi

Şüphelinin olay yerinden gitmesinden sonra bir kağıda ’İmdat’ yazarak yardım istediğini söyleyen Japon turisti A.I., yoldan geçen bir ilaç mümessilinin yardımıyla otogara giden Van otobüsüne bindiğini söyledi. Turistin şikayeti üzerine soruşturma başlatan savcılık dosyayı Muş Savcılığı’na gönderdi. Muş savcısı da yetkisizlik kararı verip, dosyayı Diyarbakır’ın Lice Savcılığı’na gönderdi.





Çene yapısı yakalattı



İfadesinde şüphelinin eşkal bilgilerini veren A.I. "Olaydan sonra kendini İbrahim olarak tanıttı. Esmer, çene yapısı yüzünden ağzını tam kapatamayan biriydi" dedi. Savcılık, aracın plaka bilgilerini tespit ederek, şüpheli hakkında araştırmalara başladı. Ardından gözaltına alınan İ.K. suçlamaları reddederek, "Mağdurun bahsettiği kişi benim. Olay günü mağduru alıp yola çıktım. Yolda bir konu hakkında tartıştık. Bunun üzerine Diyarbakır’da indirdim. Sonra da kendisini hiç görmedim" dedi.

Şüpheli İ.K., ifadesinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Olay sırasında mağdurun üzerindeki tişörtteki lekelerde şüpheliye ait bir iz tesbit edilmedi. Ancak Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’ndan gelen cep telefonu sinyallerinden İ.K.’nın Muş’a gittiği tesbit edildi. Savcılık sanık hakkında 12 yıla kadar hapis cezası istedi.



2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan son duruşmada tutuksuz sanık İ.K. katılmazken, avukatı hazır bulundu. Savcı cinsel saldırıdan 7 yıla kadar hapis cezası isterken, sanık avukatı Hanifi Dündar, müvekkilinin beraatini talep etti.





Duruşmadaki 'saygın tutumundan' ceza indirimi

Duruşmaya kısa bir ara veren mahkeme sanık İ.K.’nın ’cinsel saldırı’ suçundan 2 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Sanığın duruşmadaki 'saygın tutumu'nu dikkate alan mahkeme indirim yapıp İ.K.’yı 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme yeniden suç işlemeyeceği hususunda olumlu kanaate varıldığından sanık hakkında verilen cezanın hükmünün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.