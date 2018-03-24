MAHKEME, SELİMİYE CAMİİ'NİN "SİLÜETİNİ BOZACAK KARARI" İPTAL ETTİ

Haber: Özgür Deniz KAYA - Kamera: Ali Can ZERAY / İSTANBUL (DHA)

Mimar Sinan\'ın ustalık eseri olan ve UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan Selimiye Camii\'nin silüetini bozacak plan değişikliğine mahkeme \'dur\' dedi.

Edirne merkezde D-100 karayolu kenarında bulunan alana ilişkin Edirne Belediye Meclisi\'nde 1 Eylül 2016\'da plan değişikliği yapıldı. Bu değişikliğin, Mimar Sinan\'ın ustalık eseri olan ve UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde bulunan Selimiye Camii\'nin silüetini bozacağını iddia eden TMMOB Mimarlar Odası, Edirne Belediyesi\'ne dava açtı.

MİMARLAR ODASI: CAMİNİN SİLÜETİ OLUMSUZ BİÇİMDE ETKİLENECEK

Mimarlar Odası, \"Selimiye Camii\'nin silüetinin olumsuz biçimde etkileneceği, plan değişikliği ile ortaya çıkacak nüfus artışını karşılar nitelikte yeşil alan ve donatı alanın belirlenmediği ve resmi kurum görüşlerinin alınmadığı\" şeklindeki iddiaları Edirne İdare Mahkemesi\'ne sundu.

EDİRNE BELEDİYESİ: 6 KAT OLARAK HAZIRLANDI, SİLÜETİ BOZMAZ

Edirne Belediyesi ise savunmasında, uyuşmazlığa konu parsellerin tamamının değil, bir kısmının resmi kurum alanından çıkarılarak tercihli kullanım alanı olarak belirlendiğini, plan tadilatının Selimiye Camii silüetini olumsuz etkilemeyecek şekilde 6 kat olarak hazırlandığını ileri sürdü ve davanın reddini talep etti.

MAHKEME: ŞEHİRCİLİK İLKELERİNE VE HUKUKA UYGUN DEĞİL

Edirne İdare Mahkemesi tarafından bilirkişi raporu baz alınarak verilen kararda, kullanım sınırlarının belli olmaması sebebiyle, konut dışı kentsel çalışma fonksiyonu kapsamında yer alan \'akaryakıt istasyonu, resmi ve sosyal tesis, imalathane, depo\' haricinde konut niteliğinde yapıların alana dahil edilmesini mümkün kıldığı belirtildi. Ayrıca bu durumun İmar Kanunu\'nda ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği\'nde tanımlanan plan hiyerarşisine uygun olmadığı ifade edildi. Plan değişikliğinin \'konut dışı kentsel çalışma alanı\' fonksiyonuna uyumlu olmadığı, planlama esasları ile şehircilik ilkelerine de aykırı olduğu vurgulandı.

OY BİRLİĞİ İLE İPTAL EDİLDİ

Edirne İdare Mahkemesi\'nin kararında, \"Edirne Belediye Meclisi\'nin 1 Eylül 2016 tarih ve 171 sayılı kararı ile onaylanan Edirne İli Merkez D-100 Karayolu kenarı 1415 ada 4,5 ve 6 nolu parselleri kapsayan alanda yapılan plan tadilatına itirazın reddine dair dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmamaktadır\" ifadeleri yer aldı.

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi\'ne istinaf yolu açık olmak üzere, dava konusu işlemin iptaline 14 Şubat\'ta oy birliği ile karar verildi.

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