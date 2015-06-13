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Mahkeme: Sabah ve ATV'ye 'havuz' demek suç değil

Turkuvaz Medya'nın ATV ve Sabah'ın iş adamlarından toplanan paralar aracılığıyla satın alınmasını haberleştirmesi nedeniyle açılan davada mahkeme Zaman gazetesini haklı buldu

13 Haziran 2015 21:44

Sabah ve atv'nin devri için işadamlarından para toplandığıyla ilgili habere karşı tazminat davası açan Turkuvaz Medya'nın talebi reddedildi. Zaman Gazetesi'nin, yolsuzluk fezlekelerindeki ‘havuz' iddiasını manşetine taşıması üzerine açılan davada  mahkeme, Zaman gazetesini haklı buldu.

1 Şubat 2014 tarihinde Zaman gazetesinde ‘Sabah ve ATV için işadamlarından ihale karşılığı para toplanmış' başlığıyla yayımlanan haber hakkında Turkuvaz Medya Grubu kişilik haklarının ihlal edildiğini iddia ederek tazminat davası açtı. İstanbul 6. Asliye Hukuk Mahkemesi, davayı dün karara bağladı. Zaman Gazetesi avukatları, söz konusu haberin sadece kamuoyunu bilgilendirmek amacı taşıdığını ve hiçbir şekilde hakaret içermediğini belirtti. Mahkeme de Zaman'ı haklı bularak davanın reddine karar verdi.

Söz konusu haberde, Turkuvaz Medya Grubu'nun Ahmet Çalık'tan alınarak Kalyoncu ailesinin Zirve isimli şirketine devri anlatılıyordu. Haberde, devir için dönemin iktidar partisinin belirli işadamlarından para topladığı ve bir ‘havuz' oluşturduğu dile getirilmişti. 17-25 Aralık yolsuzluk operasyonlarıyla ortaya çıkan fezlekelerin kaynak olarak gösterildiği haberde iktidarın, devletten ihaleler karşılığında medya grubunun devri için bazı işadamlarından 20 milyon dolar, bazılarından 100'er milyon dolar toplandığı iddia edilmişti. ‘Havuz'a para koyan Nihat Özdemir de bir kanala yaptığı açıklamada söz konusu para işlemini doğrulamıştı.

Erdoğan'ın, eski Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım'dan Sabah ve atv'nin satın alınması için bir grup işadamını yönlendirmesini istediği iddiası 17-25 Aralık sürecinde gündemi meşgul eden başlıklardan biri olmuştu. Davaya konu olan haberde, Yıldırım'ın işadamlarıyla toplantı yaparak kimin ne kadar para vereceğini tebliğ ettiği, paraların toplanması görevini 3. havalimanı ihalesini kazanan işadamlarından Mehmet Cengiz ve Cemal Kalyoncu'ya verdiği kaydediliyor. Haberde ayrıca, işadamlarının internete ve yayın organlarına yansıyan telefon konuşmalarında hızlı tren, tünel, demiryolu, karayolu ve havalimanı gibi pek çok ihale için hükümetten söz aldıklarına ilişkin ifadelerine yer veriliyor.

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