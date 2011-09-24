-Mahkeme protestocu Müslüman öğrencileri suçlu buldu SANTA ANA (A.A) - 23.09.2011 - ABD'nin California eyaletinde bir mahkeme, 10 Müslüman öğrenciyi İsrail Büyükelçisinin bir üniversitede geçen yıl yaptığı konuşmayı kestikleri gerekçesiyle suçlu buldu. 2010 yılının Şubat ayında meydana gelen ve ifade özgürlüğü tartışmalarına yol açan olayda, İsrail Büyükelçisi Michael Oren'ın University of California Irvine'da ABD-İsrail ilişkileri üzerine verdiği konferans, Müslüman öğrenciler tarafından protesto edilmişti. Konferans salonunda tek tek ayağa kalkarak daha önceden hazırladıkları bildiriyi okuyan ve İsrail elçisine "cinayet propagandası yapmak ifade özgürlüğü değildir" diye bağıran öğrenciler, savcılar tarafından kanunları çiğnemek ve Oren'ın programını yarıda kesmesine neden olmakla suçlanıyordu. Jüri üyeleri, öğrencileri ayrıca, Oren'in konuşmasını kesmek için plan yapmaktan da suçlu buldu. Öğrencilerin avukatları, bugün görülen duruşmada, öğrencilerin saygısızlık yapmış olabileceğini ancak protesto hakları olduğu için yasaları çiğnemediklerini savundu. Duruşmayı izleyen yaklaşık 200 kişi, davayı vatandaşların vergilerinin boşa harcandığı ve öğrencilere sırf Müslüman oldukları için ayrım yapıldığı gerekçesiyle eleştirdi. Öğrencilerin avukatlarından Reem Salahi, müvekkillerinin Oren'in konuşmasını kesmek gibi bir niyetleri olmadığını, sadece İsrail hükümetinin Gazze'deki uygulamaları hakkında görüşlerini ifade etmek istediklerini söyledi. Güney California İslam Konseyi'nden Shakeel Syed mahkemenin kararı karşısında çok şaşırdığını belirterek, "Bu karar, İslamofobi'nin hala canlı ve büyümekte olduğunun teyididir. Bence bu, ifade özgürlüğünü ve fikri muhalefeti bastırmak için tüm ülkede bir emsal olarak kullanılacaktır. Bu, demokrasinin ölümüdür" diye konuştu. 2010 yılındaki olaydan sonra öğrenciler gözaltına alınmış fakat daha sonra serbest bırakılmıştı. Üniversite yönetimi, öğrencilere disiplin cezası vermişti. Bugünkü mahkeme kararının kesinleşmesi durumunda ise öğrenciler 6'şar ay hapis cezası alabilecek.