Mahkeme projeyi iptal etmişti; İller Bankası'ndan Gölbaşı Millet Bahçesi için 75 milyon liralık sözleşme

Ankara Gölbaşı'nda mahkemenin ekosistemine zarar verici nitelikte olduğu gerekçesiyle iptal ettiği millet bahçesi projesi için İller Bankası, Asil İnşaat Sanayi Şirketi ile 74 milyon 740 bin liralık sözleşme imzaladı.

Gölbaşı'nda ekolojik yaşantıyı tehdit edeceği gerekçesiyle tartışılan ve mahkemelik olan Eymir Gölü yakınındaki Millet Bahçesi için yeniden harekete geçildi. İller Bankası, Gölbaşı Millet Bahçesi için ihaleye çıktı. İhale sonucu Asil İnşaat Sanayi Şirketi ile 74 milyon 740 bin liralık sözleşme imzalandı. 600 bin metrekare alana yapılacak olan Millet Bahçesi 380 günde tamamlanacak.

Sözcü'nün haberine göre, Gölbaşı Millet Bahçesi projesinde etkinlik ve spor alanları, havuz, sera, kuş gözlem kulesi, kuş evi, seyir kulesi, büfe, büyükbaş ve küçükbaş hayvan ahırları, tribün, yürüyüş yolu, bisiklet yolu, dinlenme alanları ve millet kıraathanesi bulunuyor. Çok sayıda canlıya ev sahipliği yapan ve özel çevre koruma bölgesi ilan edilen yerde yapılması planlanan Millet Bahçesi için Mimarlar Odası Ankara Şubesi dava açmış ve mahkeme projeyi ekosistemine zarar verici nitelikte olduğu gerekçesiyle iptal etmişti. Buna rağmen ihale süreci başlatıldı.

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, Mogan ve Eymir Gölleri'nin yaban hayatı, sulak alan özellikleri ile yaşam kaynağı olduğunu vurgulayarak, “Bölgenin insan faaliyetleri ile yapılaşmaya açılması gölün bir havuza dönüşmesine ve ekosistemin çökmesine sebep olacaktır” demişti.