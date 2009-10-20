Mahkeme 'Öcalan Ergenekon üyesi mi' diye soracak

Birinci ''Ergenekon'' Davası'na bakan mahkeme heyeti, terör örgütü ele başı Abdullah Öcalan'ın, iddia olunan ''Ergenekon Terör Örgütü'' üyesi olup olmadığının Genelkurmay Başkanlığı, MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğünden sorulmasını kararlaştırdı.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, mahkeme heyeti tarafından alınan 63 maddelik ara kararlar, Mahkeme Başkanı Köksal Şengün tarafından açıklandı.

Buna göre, mahkeme heyeti, tutuklu sanık Mehmet Zekeriya Öztürk'ün talebi doğrultusunda, PKK terör örgütünün MİT tarafından kurulduğu yönündeki iddiaların ve terörist başı Abdullah Öcalan'ın ''Ergenekon Terör Örgütü üyesi'' olup olmadığının Genelkurmay Başkanlığı, MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğünden ayrı ayrı sorulmasını kararlaştırdı.

Öcalan'la ilgili dava dosyasının, tetkik ve iade edilmek üzere Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nden istenmesini karara bağlayan mahkeme heyeti, duruşmayı yarın saat 09.30'a erteledi.