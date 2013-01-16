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Mahkeme Metin Lokumcu soruşturmasının akibetini sordu

Mahkeme, Hopa olayları davasında emekli öğretmen Metin Lokumcu'nun ölümüne ilişkin soruşturmanın akıbetinin Hopa Cumhuriyet Savcılığından sorulmasına karar verdi

16 Ocak 2013 10:08

 

AKP Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Hopa mitingi öncesi ve sonrasında yaşanan olaylara ilişkin davaya bakan mahkeme, emekli öğretmen Metin Lokumcu'nun ölümüne ilişkin Hopa Cumhuriyet Savcılığınca yürütülen soruşturmanın akıbetinin sorulmasına karar verdi.
Sanık avukatlarından Kazım Erkutgüzel, olaylarda Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın da içinde bulunduğu otobüsün üzerindeki polis memuru Servet Erkan'ın taş atılması sebebiyle değil, otobüsün aniden hareket etmesi yüzünden düşerek yaralandığını savunarak, Erkan'ın yaralanmasını ilişkin görüntülerin bilirkişi incelemesinin yapılmasını istedi.
Erkan ile ilgili iddiaların tamamen iddianame dışı kabul edilmesini, sanıklara ait iddianamede yer alan facebook görüntülerinin hükme esas alınmamasını da isteyen Erkutgüzel, emekli öğretmen Metin Lokumcu'nun ölümüne ilişkin soruşturmanın hangi aşamada olduğunun da Hopa Cumhuriyet Savcılığından sorulmasını talep etti.
Duruşmaya verilen aranın ardından ara kararlarını açıklayan mahkemede, davayla ilgili olduğuna dikkati çekerek, olaylarda ölen Metin Lokumcu hakkında yürütülen soruşturmanın akıbetinin sorulması için Hopa Cumhuriyet Savcılığına yazı yazılmasını karar verdi.
Mahkeme, sanıklardan Mehmet Mete Cihan'ın yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasına da hükmederek, duruşmayı 10 Haziran 2013 tarihine erteledi.

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