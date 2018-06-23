Mahkeme 'mağdurum' diyen katilin başvurusunu kabul etti, haberlere erişim engeli getirdi!

Hürriyet Okur Temsilcisi Faruk Bildirici sulh ceza hâkimliklerinin haberler hakkında yeterince incelemeden erişim engeli kararı vermesini eleştirdi. Bursa'da kaçırdığı genç kızı öldüren bir katilin olay hakkındaki haberlere erişimin engellenmesi talebini hâkimliğin kabul ettiğini aktaran Bildirici, ''Cinayet işlemiş bir katil, cinayete ilişkin haberlerden nasıl mağdur olmuş olabilir?'' diye sordu.

Defalarca sulh ceza hâkimliklerinin, başvuruları yeterince incelemeden erişim engelleme kararı verdiklerini yazdığını ifade eden Bildirici, katil Ceyhun Özçimen'in başvurusunun kabul edilmesini köşesine taşıdı.

Faruk Bildirici'nin ''Kaçırdığı kızı öldüren mağdurmuş'' başlıklı (23 Haziran 2018) yazısının ilgili kısmı şöyle:

Bursa 2. Sulh Ceza hâkimi M. Eda Şahin, Ceyhun Özçimen adlı hükümlünün “gelecekteki hayatını olumsuz etkileyeceği” gerekçesiyle yaptığı başvuruyu kabul ederek “Bursa’da korkunç intikam” (30 Mart 2008) ve “İntikam için öldürdü” (1 Nisan 2008) haberlerine erişim engelleme kararı verdi. Kararın gerekçesi de özetle şöyle:

“...itiraz edenin yargılanarak ceza aldığı ve halen bu cezayı infaz etmekte olduğu anlaşılmakla,

...başvurucu tarafından paylaşılan haberlerin gerçeğe aykırı olduğu ileri sürülmemiştir. Ancak başvurucunun bu haberlere kolayca ulaşılıyor olması eşe karşı kasten öldürme suçu nedeni ile ortak çocuklarının ve gelecekteki hayatının olumsuz etkilenmesinden bahsetmektedir.

Haberin güncelliğini yitirdiği, toplumsal açıdan haber değerini taşımadığı ve geleceğe ışık tutacak nitelikte olmadığı açıktır. Basın özgürlüğü ve kişinin yaşamış olduğu mağduriyet birlikte değerlendirildiğinde kişi tarafından yaşanan mağduriyetin daha fazla olduğu açıktır.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu’nun 3 Mart 2016 tarihinde B. No 2013/5653 sayılı kararında benzer bir olayda vermiş olduğu karar da göz önünde bulundurularak ve açıklanan nedenlerle itirazın kabulüne ve belirtilen web sitelerindeki içeriğe erişimin engellenmesine karar vermek gerekmiştir.”

Görüldüğü gibi, kararda “eşe karşı kasten öldürme ve ortak çocukları”ndan bahsediliyor. Oysa Hürriyet, Milliyet, Sabah, Evrensel ve Bianet’te yayımlanan ve erişimi engellenen haberlere göre Ceyhun Özçimen, eşini değil, kaçırdığı 18 yaşındaki Kimya Kırbıyıklı adlı genç kızı, başına dört kurşun sıkarak öldürmüş, ortak çocukları da yok!

“Unutulma hakkı”ndan söz edilmesinde de yanlışlık var. “Unutulma hakkı”nda “güncellik” yani haberin üzerinden uzun zaman geçmiş olması tek ölçüt değildir. Haber değeri ve kamu yararının devam ediyor olması ve olayın niteliği açısından da bakılması gerekir. Atıfta bulunulan Anayasa Mahkemesi kararı, bir kişinin uyuşturucu kullandığı gerekçesiyle adli para cezasına çarptırılması hakkındaki haberlerle ilgili. Halbuki Bursa’daki olayda canice işlenmiş bir cinayet söz konusu. Bu kişinin bir kadın katili olduğunun bilinmesinde kamu yararı olduğu da açık. En azından sonraki yaşamında onunla tanışacak kadınlar için...

Kararın en çok şaşkınlıkla okuduğum bölümü ise katilin mağduriyetinden bahseden satırları. Cinayet işlemiş bir katil, cinayete ilişkin haberlerden nasıl mağdur olmuş olabilir? Haberler doğru, mahkeme de hüküm vermiş, suçu sabit.

Ama gazeteciler, bunları yazıp onu mağdur etmiş! Halen cezaevindeki kadın katilinin mağdur olduğunu kabul eden ve ona erişim engeli zırhı giydiren de bir kadın hâkim...