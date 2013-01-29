Mahkeme Kürtçe tercümanı onayladı

Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi, anadilde savunma hakkının tanındığı yasa tasarısının TBMM'de ;kabul edilmesi ardından Kürtçe savunma istemini kabul ederek tercüman atadı.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberde, Diyarbakır'da düzenlenen YÖK'ü protesto eyleminde polise taş attığı gerekçesiyle Diyarbakır D Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde tutuklu bulunan Tekin Taşkın'ın yargılanmasına bugün başlandı. Duruşmada sanığın kimlik tespiti ardından savunmasına geçildi. Hakkındaki iddialar okunarak savunması istenen Dicle Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği 3'üncü sınıf öğrencisi Tekin Taşkın Kürtçe savunma yapmaya başladı. Bunun üzerine Mahkeme Başkanı Ali Girgin, tutanaklara sanığın mahkemenin anlamadığı ancak Kürtçe olduğu tahmin edilen bir dilde konuştuğunu yazdırdı. Bunun üzerine sanık avukatı Servet Özen, söz hakkı alarak anadilde savunma ile ilgili yasanın TBMM'den geçtiğini belirtti. Özen, henüz Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından onaylanmamış olsa bile müvekkiline tercüman atanmasını istedi.

'Mahkeme tercüman atadı'

Talebi değerlendirmek için duruşmaya kısa bir ara veren mahkeme heyeti daha sonra kararını açıkladı. Mahkeme verdiği kararda sanık hakkında ilk celsenin yapıldığını ve iddianamesinin henüz yeni okunduğunu belirtti. Sanığın Türkçe bildiğine vurgu yapan mahkeme, "Henüz yasa Cumhurbaşkanlığı makamında onaylanmamış olsa dahi TBMM tarafından yasal düzenlemenin onaya sunulduğu ve sanığın kendi tercümanını hazır bulundurduğu görülmekle hazır bulunan tercüman atanarak kabulüne oybirliğiyle karar verildi" ifadelerini kullandı. Mahkemenin kararını açıkladıktan sonra duruşma salonuna alınan tercüman Serdar Opçin'in kimlik bilgileri okunarak bilirkişi yemini ettirildi. Tercüman aracılığı ile Kürtçe ifade veren sanık Tekin Taşkın, öğrenci olduğunu ve örgütle bağlantısı olmadığını belirtti.

'Mahkeme tutukluluğu kaldırmadı'

Duruşmada mütalaasını sunan savcı, sanığın terör örgütünün çağrısı üzerine 2010-2011 yılında yasa dışı eylemleri katıldığını, bu eylemlerde güvenlik güçlerine taş attığını söyledi.Müvekkilinin YÖK protesto eylemine katıldığını ve bunun demokratik bir hak olduğunu belirten avukat Servet Özen ise "Müvekkilim öğrencidir. Ceza verilerek hayatının karartılmaması için adli kontrol talebinde bulunuyoruz "dedi. Kararını açıklayan mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı erteledi.