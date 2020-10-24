Mahkeme kayıtları: Biden'ın evini bulmaya çalışan Treisman'ın yapılacaklar listesinde "infaz et" yazıyordu

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ABD'de Kuzey Carolinalı bir adamın geçen aylarda Demokrat başkan adayı Joe Biden'ın internet üzerinden evini bulduğu ve üzerinde "infaz et" yazılı bir yapılacaklar listesi ile eski başkan yardımcısının evinin yakıllarına gittiği belirtildi.

Olayla ilgili dosyalar Alexander Hillel Treisman'ın geçen ay çocuk istismarından suçlu bulunduğu dava kapsamında ortaya çıktı.

Ortak Terörizm Görev Gücü'nden bir yetkili yaptıkları incelemelerin Mart ve Mayıs aylarında Treisman'ın internet üzerinden Biden'ın ev adresini ve eyaletin silah yasalarını aradığını gösterdiği konusunda tanıklık yaptı. Treisman'ın bu aramalarda tüfek parçaları ve gece görüş gözlükleri de aradığı belirtildi.

Federal mahkeme kayıtlarına göre yetkili, aramalarda Treisman'ın daha sonra "Joe Biden'ı öldürmeli miyim?" başlıklı bir paylaşımda bulunduğunu ve daha sonra da New Hampshire eyaletinde bir AR-15 silah aldığını tespit ettiklerini ifade etti.

Bulgulara göre Treisman, Biden'ın evine 6 kilometre mesafedeki bir fast food restoranında yemek yedi. Tresiman'ın "infaz et" ifadeleriyle biten bir yapılacaklar listesi de yaptığı belirtildi.

Treisman'ın telefonunda Las Vegas'ta 58 kişinin öldüğü 800'ünün de yaralandığı Mandalay Bay Resort and Casino saldırısı ve Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde 51 kişinin ölümüne sebep olan cami saldırılarından da görüntüler bulundu.

Olaylar Treisman'ın terk edilmiş minibüsünün aranmasının ardından gün yüzüne çıktı. Bir FBI ajanı Kannapolis'teki bir bankanın otoparkında bulunan minibüsün içinde yaklaşık 509 bin dolar nakit para, silahlar, patlayıcı maddeler ve çeşitli kitaplar bulunduğunu aktardı.

Treisman bankaya gidip minibüsünün nerede olduğunu sorduktan sonra ihbar edildi ve gözaltına alındı.

Öte yandan Treisman'a ait bilgisayar ve USB'lerde binlerce çocuğa ait istismar görüntüleri bulundu.