"Mahkeme kararlarını yok saymadık" diyen Erdoğan'dan seçmeler: AYM'ye saygı duymuyorum, yargıyı göreve çağırdım...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yargıtay’ın 150’nci Yılı Sempozyumu’nda, kendilerinin hiçbir zaman mahkeme kararlarını yok saymadıklarını öne sürerek, “Bir ülkede halk bunalmış ellerini semaya açarak adalet çığlığı atar hale gelmişse yargı sisteminde sorun var demektir” dedi.

Erdoğan “Hukukun üstünlüğüne büyük önem veriyoruz” iddiasında bulundu.

Bianet’in derlemesine göre; Erdoğan’ın 2008’den itibaren yargıyla ilgili müdahale kabul edilebilecek sözleri şöyle:

“Ergenekon’un savcısıyım”

>>15 Temmuz 2008’de Ergenekon davası için “Ben bu davanın savcısıyım” demişti.

“Fidan’ın ifade vermesini önledi”

>> 7 Şubat 2012’de MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın KCK soruşturması kapsamında savcılığa ifade vermeye gitmesine karşı çıktı: “Kendisine kesinlikle gitmeyeceksin dedim. Polis gelir seni almak isterlerse, güvenlikçilerine talimat ver, polisi de içeri sokmayacaklar dedim."

Hemen akabinde MİT görevlilerinin ifadesinin alınmasını doğrudan Başbakan'ın iznine bağlayan teklif yasalaştı.

“AYM’ye saygı duymuyorum”

>>4 Nisan 2014’te Twitter’a erişim yasağının kaldırılmasıyla ilgili, “Anayasa Mahkemesi’nin vermiş olduğu karara uymak durumundayız. Ama saygı duymak zorunda değilim. Bu karara saygı duymuyorum” dedi.

"Yargıyı göreve çağırdım"

>>15 Ocak 2016’da Barış için Akademisyenler’in “Bu suça ortak olmayacağız” bildirisini imzalayan akademisyenler için şu ifadeleri kullandı: “…Siyaset yapmak isteyenler parlamentoda siyasetlerini yapsınlar ama yok parlamentoda bunu yapamıyorlarsa bunlar da gitsinler hendek kazsınlar veya dağa çıksınlar…. Önünde bir profesör, doçent bilmem ne olması kimseyi aydın yapmaz, bunlar kapkaranlık insanlardır….Bunlar zalimdir, alçaktır, çünkü zalimlerle beraber olanlar zalimdir. Katliam yapanlarla beraber olanlar katliam içerisinde oldukları için onlar da aynı suçu işlemişlerdir… Bütün yargı makamlarını, üniversitelerin senatolarını Anayasa’mız ve yasalara ters bu hareketleri sebebiyle, dün yaptığım konuşmada göreve davet ettim, atılması gereken adımların süratle atılması gerektiğini...”

“AYM’nin kararına uymuyorum, saygı duymuyorum”

>>28 Şubat 2016’da MİT TIR’ları haberleri nedeniyle tutuklanan gazeteciler Can Dündar ve Erdem Gül'ün tahliyesine ilişkin Anayasa Mahkemesi kararıyla ilgili "Verdiği karara uymuyorum. Saygı da duymuyorum" dedi. 4 Mart 2016’da ise konuya ilişkin, “Yerel mahkeme kalkar da kararında diretirse Anayasa Mahkemesi'nin verebileceği hiçbir karar yoktur. AİHM'ye gidebilirler. Devlet de o tazminatı öder” diye konuştu.

“O dönem yargıya müdahale edemedik”

>> 18 Ocak 2017’de Yargıda Birlik Derneği üyelerine hitaben yaptığı konuşmada, FETÖ’nün yargıda kadrolaştığı dönemden söz ederken, “Yargıya o dönemde müdahale edemedik, edemezdik. Kritik görevde olanların örgüt emriyle bu işleri rayından çıkardığı daha sonradan ortaya çıkmıştır” şeklinde konuştu.

“Yargı sizi de davet ederse şaşırmayın”

>>Adalet Yürüyüşü yapan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na hitaben 17 Haziran 2017’de “Yollar yürümekle aşınmaz. Bu yolla hukuk elde edeceklerini zannediyorlarsa bu da mümkün değil. Adalet pankartlarıyla dolaşmak adaleti getirmez. Yargı yarın sizi de davet ederse şaşmayın" ifadelerini kullandı.

"Demirtaş, terörist"

>> 8 Temmuz 2017’de Selahattin Demirtaş ve diğer tutuklu HDP’li vekiller için, “Bir defa teröristleri cezaevlerinden bırakma yetkisi bizim değildir. Türkiye bir hukuk devletidir. Söylediğiniz kişi bir teröristtir ve öyle bir terörist ki, bütün benim Kürt kardeşlerimi sokağa döküp, ondan sonra sokağa döktüğü Kürt kardeşlerimi yine Kürtlere öldürten birisidir” dedi

"15 Temmuz'un devamı niteliğinde toplantı"

>> Aynı gün, 8 Temmuz 2017’de, hak savunucularının İstanbul Büyükada’da toplantı yapmaları nedeniyle tutuklanmaları sonrası yaptığı açıklamada “15 Temmuz'un devamı niteliğinde bir toplantı için bir araya gelmişlerdi” dedi.