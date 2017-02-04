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Dünya

Mahkeme kararıyla ABD'ye giren İranlıya özel karşılama

İranlıyı karşılamaya gelenler arasında Los Angelesi Belediye Başkanı Eric Garcetti de vardı

04 Şubat 2017 11:27

ABD Başkanı Donald Trump'ın vizeleri askıya almasının ardından ABD'ye giremeyen İran uyruklu Ali Vayeghan, mahkemenin kararıyla Los Angelas'a geri döndü. Vaveghan, Los Angeles havalimanında özel olarak karşılandı.

Perşembe günü öğle saatlerinde uçağı LAX Havalimanı'na iniş yapan Vayeghan, havalimanında Los Angeles Belediye Başkanı Eric Garcetti başta olmak üzere, yakınları, avukatlar ve aktivistlerden oluşan kalabalık bir grup tarafından alkışlar ve sevinç gözyaşlarıyla karşılandı.

 

12 yıldır göremediği oğlunun yanına gitmişti

 

Geçtiğimiz Cumartesi gecesi İran'dan Amerika'ya gelerek Los Angeles'taki akrabalarına kısa bir ziyarette bulunan Ali Vayeghan, ardından İndiana eyaletinde yaşayan ve 12 yıldır görmediği oğluna kavuşmak için yola çıkmak istediği sırada Trump'ın giriş yasağı kararı gerekçe gösterilerek ülkesine geri gönderilen kişiler arasında yer almıştı.

Aynı gece havalimanında 4 saat tutulduktan sonra oğlunu göremeden Dubai üzerinden İran'a geri gönderilen Vayeghan için havalimanında bulunduğu saatlerde, hukukçular tarafından yapılan itiraz ertesi gün sonuçlanmıştı.

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