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Mahkeme kararı: İbrahim Kaypakkaya'yı anmak ve cenaze törenlerine katılmak terör eylemi!

'Özel yetkisiz' mahkeme; 1 Mayıs ve Nevruz kutlamalarına ilişkin tartışılacak karar imza attı

09 Şubat 2015 10:07

Tunceli’de Gezi Parkı eylemlerine katılan beş kişi yasadışı TKP-ML Konferans adlı örgütün üyesi oldukları iddiasıyla iki yıl önce tutuklandı. Özel yetkili mahkemeler kaldırıldıktan sonra tahliye edilen dava, Tunceli'ye gönderildi. 'Özel' yetki kaldırılsa da beş genç hakkındaki hüküm değişmedi. 'Özel yetkisiz' mahkeme; 1 Mayıs ve Nevruz kutlaması, İbrahim Kaypakkaya anması ve cenaze törenlerini ‘terör eylemi’ saydı. Yasal eylemleri bile örgüt üyeliğinin delili kabul eden mahkeme; üç kişiye yedişer yıl altışar ay, iki kişiye altışar yıl üçer ay hapis cezası verdi. Ayrıca her bir eylem ve etkinliğin kendisine propaganda suçundan ceza yağdırdı. 

İsmail Saymaz'ın Radikal'de yayınlanan haberine göre, Tunceli’de, Gezi Parkı gösterilerine katılan ‘Partizan’ adlı sol derginin okurları Ahmet Elma, Behsat Doğan, Gazel Gür, Kenan Küçük ve Önder Ergen geçen yıl 1 Ağustos’ta tutuklandı. Beş kişi hakkında yasadışı TİKKO üyeliği ve örgüt propagandası savıyla Malatya 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. İddianamede, 1973 yılında Diyarbakır Cezaevi’nde işkencede öldürülen TİKKO kurucusu İbrahim Kaypakkaya’nın intihar ettiği ileri sürülerek, şöyle denildi: 

“24 Ocak 1973’te Tunceli Vartinik mezrası ve Munzur dağlarında gerçekleştirilen askeri operasyonda güvenlik güçleri ile girdiği çatışma sonucu yaralanarak olay yerinden kaçan, beş gün sonra bir başka askeri operasyonda saklanmış olduğu köyde sağ olarak ele geçirilen ve 18 Mayıs 1973’te Diyarbakır Cezaevi’nde intihar etmek suretiyle ölen...” 



Katıldıkları her eylem suç!



İddianamede, Tunceli’de Gezi Parkı gösterilerinden geriye doğru, sanıkların katıldıkları tüm yasal eylemler ‘örgüt suçu’ kabul edildi. Gezi Parkı eylemleri için “kalkışma haline getirme” ifadesi kullanıldı. Sanıkların gösterilerde hep bir ağızdan söylediği “İşçi Köylü Partisi erleri / Elleri havada parlıyor silahları” dizelerinden oluşan şarkı için, “sözde kahramanlık marşı” denildi. Katıldıkları tüm cenaze törenleri ve mezarlıklardaki anmalar da yakından takip edildi.

Paris’te öldürülen Sakine Cansız’ın cenaze töreni de eylemler arasında sayıldı. Sanık Ahmet Elma’nın cenaze kortejinin resmini çektiği belirtilerek, “cenaze törenine örgütsel birlikteliği sağlamak” için katıldığı ileri sürüldü. Sanık Behsat Doğan’ın da öldürülmüş bir PKK’lının tabutuna omuz vermiş haldeki resmi iddianameye kondu. Sanıkların cenazelere “akrabalık bağı olmaksızın” katılmış olmalarına dikkat çekildi. Ayrıca 1 Mayıs ve Nevruz kutlamaları, 18 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği ve 17 Mayıs'ta, İbrahim Kaypakkaya'nın ölüm yıldönümü anmaları da suç kabul edildi. 



Ceza yağdı



Dava, özel yetkili mahkemelerin kaldırılmasından sonra Tunceli'ye gönderildi. Bu arada on aylık tutukluluk halinden sonra gençler tahliye edildi. Tunceli Ağır Ceza Mahkemesi'ne görülen dava, 5 Şubat 2015'te bitti. Mahkeme, 'TKP-ML Konferans' adlı örgütün üyesi olma suçundan sanık Ahmet Elma, Behzat Doğan ve Gazel Gür'e yedişer yıl altışar ay, Kenan Küçük ve Önder Ergen'e de altışar yıl üçer ay hapis cezası verildi.

Ayrıca Kenan Küçük'e 1 Mayıs ve 17 Nisan'daki iki eyleme katıldığı için örgüt propagandası suçundan bir yıl üç ay 18 gün hapis cezası verilirken, hükmün açıklanması ertelendi. Doğan'a 21 Mart ve 18 Mayıs'ta katıldığı iki eylemden ötürü bir yıl üç ay 18 gün hapis cezası verildi ve bu hükmün açıklanması ertelendi. Fakat katıldığı diğer dört ayrı eylemden ötürü aynı suçtan iki yıl bir ay hapis cezasına çarptırıldı. Gür'e iki eylemden ötürü bir yıl üç ay 18 gün, dokuz ayrı eylem ve açıklamadan ötürü üç yıl dört ay hapis cezası verildi. İlk cezada hükmün açıklanması ertelendi. Küçük ve Ergen'e altı eylemden ötürü toplam üçer yıl birer ay 12'şer gün hapis cezası verildi ve hükmün açıklanması ertelendi.

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