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Mahkeme indirime gitmedi; minibüs tacizcisine 5 yıl hapis

"İndirim sebebi olacak bir tutum ve davranışına rastlanmadı"

05 Temmuz 2018 11:28

Pendik'te 17 Şubat’ta 10 yaşındaki kızı ile bindiği minibüste yer olmadığı için ayakta kalan üç çocuk annesi G.Y.’yi (32), taciz eden İbrahim Bozkurt (35) diğer yolcular tarafından yakalanıp polise teslim edildi.

Tutuksuz yargılanmak üzere serbest kalan Bozkurt bırakıldı. Anadolu 60. Asliye Ceza Mahkemesi, Bozkurt’un en az 5 kez vücut dokunulmazlığını ihlal ederek cinsel saldırı suçunu işlediğini belirterek, 5 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Sanık Bozkurt’un, indirim sebebi olacak bir tutum ve davranışına rastlanmadığını belirten mahkeme, cezasında indirim yapmadı. 

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