Mahkeme, İBB'nin TÜRGEV yurtlarıyla ilgili aldığı "sözleşmenin feshedilmesi" kararını iptal etti

İstanbul 14. İdare Mahkemesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı'na (TÜRGEV) ilişkin olarak aldığı "sözleşmenin feshedilmesi" karanını iptal etti. Kararda, sözleşmeye konu taşınmazların tahliye edildiğine dair dava dosyasına herhangi bir bilgi veya belgenin sunulmadığı belirtildi.

İstanbul 14. İdare Mahkemesi, İBB'nin TÜRGEV yurtlarına ilişkin aldığı "sözleşmenin feshedilmesi" karanını iptal etti.

TÜRGEV ile AKP yönetimindeki İBB arasında, orta ve yükseköğrenim öğrenci yurtlarına ilişkin "ortak hizmet projesi" oluşturmak üzere 2015'te hizmet protokolü imzalandı. Protokol kapsamında İBB'ye ait 4 ayrı taşınmaz, yurt hizmetlerinde kullanılmak üzere TÜRGEV'e verildi.