Mahkeme, İBB'nin TÜRGEV yurtlarıyla ilgili aldığı "sözleşmenin feshedilmesi" kararını iptal etti

İstanbul 14. İdare Mahkemesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı'na (TÜRGEV) ilişkin olarak aldığı "sözleşmenin feshedilmesi" karanını iptal etti. Kararda, sözleşmeye konu taşınmazların tahliye edildiğine dair dava dosyasına herhangi bir bilgi veya belgenin sunulmadığı belirtildi.
İstanbul 14. İdare Mahkemesi, İBB'nin TÜRGEV yurtlarına ilişkin aldığı "sözleşmenin feshedilmesi" karanını iptal etti.
TÜRGEV ile AKP yönetimindeki İBB arasında, orta ve yükseköğrenim öğrenci yurtlarına ilişkin "ortak hizmet projesi" oluşturmak üzere 2015'te hizmet protokolü imzalandı. Protokol kapsamında İBB'ye ait 4 ayrı taşınmaz, yurt hizmetlerinde kullanılmak üzere TÜRGEV'e verildi.
İBB Başkanlığı, 23 Ağustos 2019'da süresinin dolduğunu belirterek protokolü feshetti ve TÜRGEV'den yurt olarak faaliyet gösteren binaların verilen tefrişat malzemeleriyle iade edilmesini istedi.
TÜRGEV avukatları da İBB'nin aldığı bu kararın hukuka aykırı olduğunu iddia ederek, iptali istemiyle İstanbul Bölge İdare Mahkemesine dava açtı.
Davayı karara bağlayan İstanbul 14. İdare Mahkemesi, imzalanan protokolün süreyle ilgili 6. maddesinde, kiralama devam ettiği sürece ve protokolün süre bitiminde sonlandırılacağı üç ay önceden bildirilmediği takdirde, söz konusu protokolün birer yıllık sürelerle uzayacağının yer aldığı belirtti. ‘Protokolün feshi’ başlıklı 7. maddesinde ise tarafların süre sona ermedikçe sözleşmeyi feshedemeyeceği yönünde düzenleme yapıldığı anlatıldı.
Kararda, protokolün 4.2 maddesinde yer alan taşınmaza ilişkin 15 Eylül 2015 başlangıç tarihli sözleşmenin kira süresinin 10 yıl (15 Eylül 2025 tarihine kadar) olduğu belirtilerek, 4.3 maddedeki taşınmaza ilişkin 1 Ağustos 2015 başlangıç tarihli kira sözleşmesindeki sürenin (5+5) yıl şeklinde 31 Temmuz 2025 tarihine kadar olduğu vurgulandı.
Protokolün 4.4 maddesinde yer alan taşınmaza ilişkin kira sözleşmesinin 1 Ağustos 2015 başlangıç tarihli olduğu, sözleşmenin ise en az 38 aylık olup, 30 Eylül 2018 tarihine devam ettiği dile getirilen kararda, “Söz konusu kira sözleşmesinin sona erdirildiğine ya da feshedildiğine yahut sözleşmeye konu taşınmazın tahliye edildiğine dair herhangi bir bilgi veya belgenin dava dosyasına ibraz edilmediği görülmektedir” denildi.
Bu kapsamda, dava konusu işlemin iptaline karar verildi.