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“Mahkeme henüz bitmeden sonucu veren kanal ile ilgili başlatılan bir soruşturma var mı?”

HDP'li Yıldırım, Bakan Bozdağ'ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi

04 Şubat 2017 00:08

HDP Van Milletvekili Nadir Yıldırım, Ayhan Bilgen’in mahkeme kararını beklerken CNN Türk ekranında “Ayhan Bilgen tutuklandı” şeklinde altyazı geçmesini Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a sordu.

HDP Sözcüsü ve Ağrı Milletvekili Ayhan Bilgen, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıktan sonra savcının itirazı üzerine tekrar tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı. Adliyeye götürülen Bilgen, mahkeme sonucunu beklerken CNN Türk’te Bilgen’in tutuklandığına dair altyazı geçtiği basına yansımıştı. 

HDP’li Yıldırım, Bozdağ’ın yanıtlaması istemiyle şu soru önergesini verdi:

Gözaltına alınmasının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Parti Sözcümüz ve Kars Milletvekilimiz Sn. Ayhan Bilgen savcılığın itirazı üzerine tekrar gözaltına alınarak 31 Ocak 2016 tarihinde hukuksuz bir şekilde tutuklanmıştır. Konuyla ilgili basına yansıyan haberlerin fotoğraflarında Ayhan Bilgen’in tutuklama kararını bir televizyon ekranından izlediği kamuoyuna yansımıştır.

Bu bağlamda;

1-    Bir televizyon kanalı mahkeme henüz bitmeden mahkemenin sonucunu vermesiyle ilgili başlatılan bir soruşturma var mıdır? Basından mahkeme kararı verilmesiyle bakanlığınızın ne tür bir ilişkisi bulunmaktadır?

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