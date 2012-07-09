Mahkeme, harç protestosunu 'düşünce hürriyeti' saydı

Süleyman Demirel Üniversitesi’nde (SDÜ), üniversite harçlarına yapılan zammı protesto ettikleri gerekçesiyle haklarında 15 gün okuldan uzaklaştırma cezası verilen 51 öğrenciden Isparta İdare Mahkemesi’ne başvuran 20’si hakkında, yürütmeyi durdurma kararı verildi. Mahkeme, öğrencilerin davranışını ’düşünceyi açıklama hürriyeti’ kapsamında değerlendirdi.

SDÜ Güzel Sanatlar Fakültesi önünde 3 Ekim 2011 tarihinde üniversite harçlarına yapılan zamları protesto eden 51 öğrenci hakkında üniversite yönetimi soruşturma başlattı. Güvenlik kamerası ve polisin çektiği görüntü kayıtları incelenerek kimlikleri belirlenen öğrenciler hakkındaki soruşturmanın ardından SDÜ Rektörlüğü, eyleme katılan 51 öğrenciye 15 gün okuldan uzaklaştırma cezası verdi. Üniversite yönetimi, soruşturmayı protesto eden 1 öğrencinin ise 1 ay okuldan uzaklaştırılmasına hükmetti. Rektörlük, öğrencilere verilen cezaları ailelerine tebliğ etti. Üniversite, öğrenciler hakkındaki cezayı 5 Mart 2012’de uygulamaya koydu. 51 öğrenciden 20’si, yürütmenin durdurulması istemiyle Mart 2012’de Isparta İdare Mahkemesi’ne başvurdu.

Geçen hafta öğrencilere tebliğ edilen kararda ’Düşünceyi açıklama hürriyetinin demokratik bir toplumun en önemli temellerinden biri olduğuna’ vurgu yapan mahkeme, okuldan uzaklaştırma kararının yürütmesini durdurdu. Toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin hukuki ve doğal sınırlamalar içerisinde bulunduğu, şiddete yer verilmeden kullanılan düşünceyi açıklama hürriyetinin aynı zamanda hak arama hürriyeti ile de doğrudan ilgili olduğuna dikkat çekildi.

İşte o kadar

Isparta İdare Mahkemesi’nin okuldan uzaklaştırılan öğrenciler hakkında verilen kararın yürütmesini durdurduğuna ilişkin kararda, eyleme katılan öğrenci grubunun, öğrenim harçlarına yapılan zammı protesto etmek ve basın açıklaması yapmak amacıyla 3 Ekim 2011 tarihinde SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi önünde toplanmadan üniversite yönetimine bilgi verdiği kaydedildi. Öğrencilerin eylem sırasında ve basın açıklaması yaparken herhangi bir şiddet ya da olumsuz bir olayın yaşanmadığı, eğitim ve öğretimi engelleyecek bir durumun yaşanmadığının yer verildiği kararda, "Kamu düzeninin bozulmadığı anlaşıldığından kanunlara uygun olarak yapılan basın açıklaması nedeniyle tesis edilen dava konusu disiplin cezasında hukuka ve hakkaniyete uyarlık görülmemiştir" denildi.

Karar oybirliğiyle alındı

Isparta İdare Mahkemesi’nin aldığı kararda ayrıca şunlara yer verildi:

"Her ne kadar davalı idarece, kampus alanının 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 22’nci Maddesi’nde belirtilen toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılması yasak alanlardan olduğu, bu haliyle anılan eylemin kanuna aykırı olduğu ve korunamayacağı iddia edilmekte ise de, eylemin 22’nci Madde kapsamında belirtilen alan içerisinde olduğu, ancak söz konusu basın açıklamasının anılan kanunun 4/B Maddesi’nde belirtilen istisnalar kapsamında değerlendirilmesi hakkaniyet gereği olduğundan, davalı idarenin bu iddiasına itibar edilmemiştir. Açıklanan nedenlerle dava konusu işlemin iptaline, aşağıda dökümü yapılan yargılama giderlerinin davalı idareden alınaracak davacıya verilmesine, yargılama giderlerinin davalı idare üzerinde bırakılmasına, artan posta avansının kararın kesinleşmesinden sonra taraflara iadesine, kararın tebliğini izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde Danıştay’a temyiz yolu açık olmak üzere oy birliğiyle karar verildi."

Uzaklaştırılan Maden Mühendisliği Bölümü öğrencisi Tanju Yıldız, ekonomik nedenlerle dava açmayan diğer arkadaşlarının da bu kararı emsal alıp İdare Mahkemesi’ne başvuracağını söyledi.

Rektör: En düşük cezayı verdik

Okuldan uzaklaştırma kararının ardından SDÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan İbicioğlu, DHA’ya yaptığı açıklamada söz konusu cezanın disiplin yönetmeliğine göre verildiğini söylemişti. Öğrencilerin 3 Ekim 2011’de üniversite sınırları içinde izinsiz eylem yaptığını hatırlatan Rektör İbicioğlu, "Rektör yardımcılarımız eylemin kampus içinde yapılmamasını istedi. Fakültelere de yazı gönderildi. Buna rağmen öğrenciler eylemi gerçekleştirdi" dedi. Konuyla ilgili inceleme yapılması için Hukuk Fakültesi’nden bir öğretim üyesinin tayin edildiğini anlatan Rektör Prof. Dr. İbicioğlu, şunları söyledi:

"Arkadaşımız hazırladığı raporu yönetim toplantısına getirdi. Raporu hazırlayan soruşturmacı, öğrenciler hakkında 1 yıla kadar okuldan uzaklaştırma cezası talep etti. Ancak ben öğrencilerin sicillerine işlenmemesi ve içlerinde ceza almayacak öğrenciler de olabileceğinden yola çıkarak itiraz ettim. Bunun üzerine raporu hazırlayan arkadaşımız böyle bir ayrım yapılamayacağını belirtti. Bazı öğrencilere 1, bazılarına ise 2 yarı yıl uzaklaştırma cezası istendi. Karara direnerek ve tüm affediciliğimizi de kullanarak cezaları 15 güne düşürdüm. Sonuçta bir soruşturma yapıldı ve ceza verilmek zorundaydı. Disiplin yönetmeliğine göre bu ceza kaçınılmazdı. Biz de yönetim olarak en düşük cezayı uyguladık."