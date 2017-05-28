Mahkeme Gülen'in vatandaşlıktan çıkarılmasını istedi; ceza hukukçusu "İade zorlaşır; ABD'nin eli güçlenir" dedi

Adana’da yürütülen 'FETÖ' davasında Fethullah Gülen için "vatandaşlıktan çıkarma kararı" istenmesini kimi hukukçular tarafından yanlış bulundu. "Gülen'in yurda dönmek istemediğini, yapılacak vatandaşlıktan çıkarma işlemiyle ABD’nin elinin daha da güçleneceğini" savunan ceza hukukçusu Prof. Ersan Şen, "Bu aşamadan sonra ABD’nin eli güçlenir. İade işlemi daha da zorlaşır. ABD bu sefer, ‘madem Fetullah Gülen’i vatandaşlıktan çıkardınız, biz o zaman size neden gönderelim bu kişiyi’ diyebilir" yorumunda bulundu.

Yeni Şafak gazetesinden Fatih Özer'in haberine göre, Adana’da 'FETÖ' soruşturmaları kapsamında iş adamlarının yargılandığı dosyada bir numaralı sanık olan Fetullah Gülen’in vatandaşlıktan çıkarılması için Adana 11’inci Ağır Ceza Mahkemesi ara karar aldı. Böylece, mahkeme kararı ile Gülen hakkında ilk kez bir "vatandaşlıktan çıkarma kararı" alınmış oldu. Vatandaşlıktan çıkarma kararının Gülen’in iade ve dava sürecinde oluşturacağı etkilerini Ceza Hukukçusu Prof. Ersan Şen ve avukat Mehmet Sarı değerlendirdi.

"Ekmeğine yağ süreriz"

Mahkeme heyeti İçişleri Bakanlığı’na vatandaşlıktan çıkarma işlemi için yazı gönderdiğinde sürecin yine bakanlık tarafından yürütüleceğini söyleyen Ersan Şen, "Bir kişinin vatandaşlıktan çıkarılması için öncelikle yurt dışında olması gerekmektedir. Yurt dışında bulunan suçlu için bakanlığa yazı gönderilir ve işlemler bir ay içinde başlatılır. Burada inisiyatif bakanlığa aittir. İçişleri Bakanlığı uygun gördüğü takdirde Resmi Gazete’de ilan vererek sanığın 3 ay içerisinde yurda dönmesini, eğer dönmezse vatandaşlıktan çıkartacağını yayınlar. Ancak bu işlem FETÖ elebaşı Gülen için uygulanırsa, onun ekmeğine yağ sürmüş oluruz" dedi.

"ABD'nin eli güçlenir"

"Gülen’in yurda dönmek istemediğini, yapılacak vatandaşlıktan çıkarma işlemiyle ABD’nin elinin daha da güçleneceğini" savunan Şen, şöyle konuştu:

"Gülen zaten Türkiye’ye dönmek istemiyor. Türk vatandaşlığından çıkarılacağını bilse bile yine dönmeyecektir. Bu aşamadan sonra ABD’nin eli güçlenir. İade işlemi daha da zorlaşır. ABD bu sefer, ‘madem Fetullah Gülen’i vatandaşlıktan çıkardınız, biz o zaman size neden gönderelim bu kişiyi’ diyebilir. Gülen’in vatandaşlığını kaybettirmeden geri almamız gerekmektedir. Gülen vatandaşlıktan çıkarılsa da çıkarılmasa da dava süreci işler. Ancak süreç Gülen’in lehine işlemiş olur.”

Kararı İçişleri verecek

Kararı İçişleri Bakanlığı'nın vereceğine işaret eden Av. Mehmet Sarı, "Bu adım, dava sürecinin uluslararası mahkemelere taşınmasına kapı açar" dedi. Sarı, "Kendisi Türk vatandaşlığından çıkarıldığı için vatansız konumuna düşecektir. ABD’de sığınmacı olarak kalıyor. Dolayısıyla vatansızların yargılanması uluslararası bir probleme dönüşebilir. Uyruksuzluk FETÖ‘nün işine yarar” diye konuştu.