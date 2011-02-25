Mahkeme, evli kadına, bir yıl ayrı yaşama hakkı verdi

T24 - İzmir'de, boşanmak istemeyen ev hanımı, yeni Medeni Kanun'a göre, 1 yıl ayrı yaşamayı talep etti. Hâkim kadını haklı buldu, kocanın da aylık 500 lira nafaka ödemesine hükmetti



İkisi de ilk eşlerinden ayrılan 37 yaşındaki ev hanımı K.T. ile 48 yaşındaki serbest meslek sahibi R.K.T. 11 yıl önce hayatlarını birleştirdi. Genç kadının ilk eşinden olan çocuğunu da kabul eden R.K.T. emekli olunca aile, Muğla'ya taşınmaya karar verdi. Ancak taşınma gerçekleşmeden çiftin arası açıldı. Genç kadının iddiasına göre, önce kendisine ve çocuğuna soğuk davranmaya başlayan eşi, bir süre sonra eve de geç gelmeye başladı. Şüphelendiği kocasını takip eden genç kadın, viagra kullanarak genç kızlarla birlikte olduğunu öğrendi. Durumu anlattığı kocası ise boşanmak istediğini söyledi. Ancak genç kadın evliliğini sürdürmekte kararlıydı. Yeni Medeni Kanun'a dayanarak İzmir Aile Mahkemesi'ne başvurdu, eşinin başka kadınlara yaptığını iddia ettiği harcamaların faturalarını da mahkemeye sundu. Genç eş, her şeye rağmen evliliği için fedakârlık yapmak istediğini belirtti. Yeni Medeni Kanun'un 197. maddesine göre "ayrı yaşamalarına" ve bu süre içinde eşinin kendisine nafaka ödemesine karar verilmesini istedi.





KOCA: İDDİALAR YALAN



Koca ise iddiaları hayal ürünü olarak niteleyerek, eşinin kendisiyle hayatını güvence altında tutmak amacıyla evlilik yaptığını, bu nedenle de "Ayrı yaşama" davası açarak nafaka bağlatmaya çalıştığını iddia etti. Sonuçta hâkim, kocanın ailenin huzurunu bozduğuna, bu nedenle davacı eşinin ayrı yaşamak istemekte son derece haklı olduğuna kanaat getirdi. Çiftin yasaya göre en üst sınır olan 1 yıl ayrı yaşamlarına karar verildi. Hâkim ayrıca kocanın eşine aylık 500 lira nafaka ödemesini, menkul ve gayrimenkuller üzerinde yapacağı tasarruflarda da eşinin olurunu almasını da kararlaştırdı. Bir yılın sonunda çift barışırsa evlilikleri devam edecek. Aksi takdirde boşanma davası açılacak.





