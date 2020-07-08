Mahkeme, Ensar Vakfı ile il milli eğitim müdürlüğü arasında imzalanan protokolü iptal etti

Ensar Vakfı, Eğitim Sen Antalya Şubesi tarafından açılan davayı kaybetti. Antalya’da İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Ensar Vakfı arasında 2018 yılında Değerler Eğitimi protokolü imzalandı. Eğitim Sen Antalya Şubesi bu durumu yargıya taşıdı. Konuyu geçen günlerde karara bağlayan Antalya 4. İdare Mahkemesi protokolü iptal etti. Kararda “Değerler Eğitimi Faaliyetleri Protokolü’nün, bir kamu hizmeti olan eğitim öğretim hizmetinin, devletin hizmet alanı içerisinde ancak genel idare esaslarına göre memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle yürütülmesine ilişkin Anayasa’nın amir hükmüne Milli Eğitimin temel ilke ve kurallarına aykırı olduğu, dayanak hukuksal düzenlemelerin amaç ve kapsamını aştığı anlaşıldığından, davaya konu protokolün hukuka aykırı olduğunu sonucuna varılmıştır” dendi.



"Protokol imzalanması tam bir skandal"

BirGün'ün haberine göre Eğitim Sen Antalya Şubesi Başkanı Nurettin Sönmez protokole ilişkin yaptığı açıklamada şöyle dedi: “Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Ensar Vakfı Antalya Şubesi arasında imzalanan protokolde Antalya ilindeki her derece ve türdeki resmi okullarda bulunan çocuklarda ve gençlerde duyarlılık oluşturmaya dönük her türlü eğitim programı, konferans, seminer, panel, söyleşi vb. etkinlikler düzenlemeyi ve uygulamayı kapsamaktaydı.”

Açıklamasında, “Milli Eğitim Bakanlığı ve İl Milli Eğitim Müdürlükleri eğitim öğretim süreçlerinde çeşitli dernek, vakıf, cemaat gibi yapılara alan açmaya son vermesi” gerektiğini vurgulayan Sönmez şunları söyledi:

“Geçtiğimiz yıllarda çeşitli taciz, tecavüz vakalarıyla gündeme gelmiş vakıflarla ‘değerler eğitimi’ protokollerinin yapılmış olması tam bir skandaldır. Çocuklarımızın, gençlerimizin bu vakıflardan öğreneceği hiçbir değer yoktur. Bu mahkeme kararı da göstermiştir ki eğitimle ilgili bütün çalışmalar kamu çalışanları eliyle ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülecektir. Bu görev devredilemeyecektir. Milli Eğitim Müdürlüğünün, yargı kararının gereğinin yerine getirilmesi konusunda gerekli duyarlılığı göstereceğini ve benzer uygulamalara son vereceğini umuyoruz. Eğitim Sen olarak konunun takipçisi olacağımızı belirtiyoruz.”