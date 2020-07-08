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Mahkeme, Ensar Vakfı ile il milli eğitim müdürlüğü arasında imzalanan protokolü iptal etti

08 Temmuz 2020 11:45

Antalya 4. İdare Mahkemesi Ensar Vakfı ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında yapılan değerler eğitimi protokolünü iptal etti. Kararda protokolün hukuka aykırı olduğu vurgulandı. Eğitim Sen’li Sönmez konunun takipçisi olacaklarını söyledi

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