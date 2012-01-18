-Mahkeme darbe planlarını isteyecek ANKARA (A.A) - 18.01.2012 - Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi, 12 Eylül Askeri Darbesine ilişkin dava kapsamında, Genelkurmay Başkanlığından Aralık 1979'da TSK tarafından Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk'e teslim edilen uyarı mektubunun, Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanları arasında yapıldığı iddia edilen toplantılara ilişkin tutanakların, darbe öncesinde hazırlandığı iddia edilen ''Bayrak Harekat Direktifi''nin ve darbenin yapıldığı günle ilgili hazırlanan planların onaylı suretlerini isteyecek. Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesinin, dönemin Genelkurmay Başkanı ve 7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren ile dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Tahsin Şahinkaya hakkında açılan davaya ilişkin tensip zaptı tamamlandı. Özel yetkili mahkeme, Milli Savunma Bakanlığına müzekkere yazarak, 1978-1980 arasında görev yapan genelkurmay başkanı, kuvvet komutanları, jandarma genel komutanı, genelkurmay 2. başkanlarının isimlerini ve görev tarihlerini bildirmelerini isteyecek. Mahkeme, Genelkurmay Başkanlığına müzekkere yazarak, ''darbe öncesi'', Aralık 1979'da TSK tarafından Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk'e teslim edilen uyarı mektubunun, genelkurmay başkanı ve kuvvet komutanları arasında yapıldığı iddia edilen toplantılara ilişkin tutanakların; darbe öncesinde hazırlandığı iddia edilen ''Bayrak Harekat Direktifi''nin ve darbenin yapıldığı günle ilgili hazırlanan planların onaylı suretlerini isteyecek. -MİT'e, darbe öncesi dönem sorulacak- Mahkeme, MİT Müsteşarlığından darbeyle ilgili olarak, özellikle darbe öncesi döneme ait kurum içerisinde bulunan bilgi ve belgelerle bu konudaki raporların gönderilmesini isteyecek. Mahkeme ayrıca, ''iddianame içeriğine göre hakkında suç duyurusunda bulunulması düşünülen, ancak vefatıyla ilgili basında bilgiler bulunan Haydar Saltık'ın nüfus bilgilerinin temini açısından Milli Savunma Bakanlığına müzekkere yazılmasına, müzekkere cevabı geldiğinde, UYAP üzerinden nüfus kaydının çıkarılarak, dosya içerisine konulmasına'' da karar verdi. Tensip zaptına göre, Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesinin yapacağı diğer işlemler şunlar: -Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinden, darbe sonrasında, Milli Güvenlik Konseyi tarafından alınan kararlar ile açıklanan bildirilerin onaylı suretleri istenecek. -MİT Müsteşarlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Milli Savunma Bakanlığından 1 Mayıs 1977, 1978 Sivas olayları, 1978 Kahramanmaraş olayları, 1980 Çorum olaylarıyla ilgili kurum içerisinde bulunan bilgi ve belgelerin ve düzenlenmiş ise raporların onaylı suretleri talep edilecek. -Milli Savunma Bakanlığından 8 Temmuz 1980'de yapıldığı belirtilen Fatsa operasyonuyla ilgili bilgi ve belgelerin ilgili komutanlıktan teminiyle gönderilmesi istenecek. -12 Eylül 1980 darbesi sonrasında herhangi bir yargı kararı olmaksızın meslekten çıkarılan hakim ve savcı, öğretim üyesi ve öğretim görevlisi, idareci veya öğretmen, subay veya astsubay bulunup bulunmadığı, bulunuyorsa sayısı Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Genel Sekreterliği, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığından sorulacak. -İşkence iddialarına ilişkin belgeler istenecek- -MİT Müsteşarlığından, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığından, darbe sonrasında cezaevlerinde yapıldığı iddia edilen işkencelerle ilgili bilgi ve belgelerin, düzenlenmiş ise raporların ve özellikle görüntü kayıtlarının onaylı birer suretlerinin gönderilmesi istenecek. -Kara Kuvvetleri Komutanlığından, darbe sonrasında cezaevlerinde yapıldığı iddia edilen işkencelerle ilgili bilgi ve belgelerin, düzenlenmiş ise raporların ve özellikle görüntü kayıtlarının onaylı birer suretlerinin gönderilmesi talep edilecek. Özellikle Mamak Askeri Cezaevinde yapıldığı iddia edilen işkencelerle ilgili, işkence görenlerin durumunun tespiti için düzenlenen sağlık fişlerinin Kara Kuvvetleri Komutanlığının arşivinde bulunduğu iddia edildiğinden, bu konudaki bilgi ve belgelerin iletilmesi istenecek. -Mehmet Ali Birand tarafından hazırlanan 12 Eylül Belgeseli adlı programın kopyalarının bulunduğu CD'ler Emanet Memurluğuna gönderilerek, emanete alınacak. -Sanıklar Evren ve Şahinkaya'nın savcılık ifadelerinin kayıtlı olduğu CD ve video kasetleri, Emanet Memurluğuna gönderilerek, emanete alınacak.