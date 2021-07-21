CNR Fuarcılık hakkında verilen iflas kararı, Yargıtay'a taşındı

Ceyda Erem'in Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yaptığı CNR Uluslararası Fuarcılık ve Ticaret Anonim Şirketi için mahkeme iflas kararı verdi. CNR'den yapılan açıklamaya göre, davanın Yargıtay'a taşındığı ve henüz ne bir kararın verilmediği belirtildi.

Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülen dava 13 Temmuz 2021'de sonuçlandı ve mahkeme şirketin iflasına kararı verdi. CNR Uluslararası Fuarcılık ve Ticaret A.Ş için Bakırköy 1. İcra Dairesi tasfiye sürecini başlattı. CNR’ın karara itiraz hakkı bulunuyor.

İcra takibi başlamıştı

Ankara merkezli Flap Kongre, CNR Uluslararası Fuarcılık ve Ticaret A.Ş ile 822 bin 563 Euro alacağı için karşı karşıya gelmişti.

2019 yılında dava açması Flap Kongre, Bakırköy Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülen davada, CNR Uluslararası Fuarcılık ve Ticaret A.Ş. aleyhine karar verilmişti.

Flap Kongre alacaklarını tahsil edememesi üzerine, Ankara 22. İcra Müdürlüğü kanalıyla icra takibi başlatmıştı.

Mahkeme kararına dayanılarak başlatılan icra takibine ilişkin bir ödeme yapılmaması üzerine 26 Şube 2021 tarihinde Flap Kongre, CNR Uluslararası Fuarcılık ve Ticaret A.Ş. aleyhine iflas davası açmıştı.

4.5 milyon lira sermayesi var

1985 yılında İstanbul’da kurularak hizmet vermeye başlayan CNR Uluslararası Fuarcılık ve Ticaret A.Ş bugüne kadar binin üzerinde fuar düzenledi. İstanbul Yeşilköy'de 150 bin metrekare kapalı ve 120 bin metrekare açık alana sahip CNREXPO'da faaliyet gösteren 4.5 milyon lira sermayeye sahip şirket 50'nin üzerinde farklı sektör için fuar düzenliyor.

CNR'den açıklama

CNR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem konu hakkında yaptığı açıklamada Yargıtay'da davanın devam ettiği belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Haberde bahsi geçen Ankaralı firmaya, 2017 yılında gerçekleştirecekleri bir toplantı için 8 yıl önce bir yer kiraladık. Yaptığımız sözleşmede mücbir sebep dışında iptalin söz konusu olmayacağı net bir şekilde ifade edilmişti. Ancak ortada mücbir bir sebep olmamasına rağmen etkinlikten 3 ay önce sözleşmeyi iptal etmek istediler ve yerel mahkemede dava açıldı. Biz de yerel mahkemede kaybedince Yargıtay’a Duruşmalı İtirazda bulunduk. Yargıtay da bu talebimizi kabul etti ve 14 Eylül 2021 tarihine gün verdi. Bütün avukatlarımızla o gün orada hazır olacak ve savunmamızı yapacağız. CNR Uluslararası Fuarcılık ve Ticaret A.Ş., 21 grup şirketimizden biridir. Bu çok eski bir dava ve şu an bu şirketimiz faal değildir. Hukuka güvenimiz tamdır. Yargı süreci de henüz tamamlanmış değil. Yargıtay’ın alacağı karara göre hareket edeceğiz. Ne gerekiyorsa onu yapacağız. Yargı sürecini tamamlanmasını bekliyoruz."