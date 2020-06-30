Mahkeme, CHP Kurultayı'nın ertelenmesi için yapılan başvuruyu reddetti

Cumhuriyet Halk Partisi’nin eski yöneticilerinden Şahin Mengü'nün 25-26 Temmuz tarihlerinde seyircisiz yapılacak kurultayın pandemi döneminde olması sebebiyle ertelenmesi için mahkemeye yaptığı başvuru reddedildi.

Sözcü'nün haberine göre; CHP’li kaynaklar yaptıkları açıklamada, Mengü tarafından yapılan erteleme başvurusunun mahkeme tarafından reddedildiğini söyledi.

Pazartesi yapılan MYK toplantısından yansıyan kulislere göre MYK üyeleri, Kılıçdaroğlu’na “pandemi kurullarının geçerli olduğu dönemde en demokratik kurultayı yapmaya çalışıyoruz ama izin vermediğiniz için bize yapılan saldırıları göğüsleyemiyoruz. Bize izin verin demokratik kurultay lafı arkasına saklanarak CHP’yi iktidar yolundan mesnetsizce suçlamaya kalkanlara haddini bildirelim” talebini iletti.

Kılıçdaroğlu’nun gelen eleştirilere yanıt verilmemesi yönündeki tutumunun, eleştirenleri “cesaretlendirdiğini” öne süren MYK üyeleri de oldu.

65 yaş üstü için önlem

Seyircisiz olarak Ankara Bilkent’teki Odeon’da yapılacak CHP kurultayında, 65 yaş üstü delegeler için de özel önlemler uygulanacak.

Bu çerçevede 65 yaş üstü delegeler salonun en ön sıralarına oturtulacaklar. CHP’de 65 yaş üstü toplam 105 delege bulunduğu da öğrenildi.

CHP kurultayında pandemi koşulları nedeniyle, partinin eski genel başkanları gibi doğal delegeleri dışında kimseye de davet gönderilmeyeceği öğrenildi.

Bu çerçevede ne Türkiye’deki diğer siyasi partilere, ne de yurt dışından herhangi bir siyasi partiye ya da siyasetçiye kurultay için davet gönderilmeyecek.

Ancak davetli listesinde olanlara, izlemek istemeleri halinde CHP kurultayının canlı olarak internet üzerinden izlenebileceği linkler iletilecek.