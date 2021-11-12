Mahkeme, Britney Spears'ın vasiliği sonlandırma talebine ilişkin karar verecek

Şarkıcı Britney Spears’ın 14 yıldır süren vasiliğine ilişkin bugün bir duruşma daha gerçekleşecek. Duruşmada Spears’ın bağımsızlığına ilişkin kararın verilebileceği belirtiliyor.

The Guardian’da yer alan habere göre, Los Angeles Mahkeme Yargıcı Brenda Penny, Spears’ın vasiliğinin sonlandırılması talebine yanıt verecek.

Spears daha önce birden fazla defa vasiliğin sonlandırılması yönündeki talebini iletmişti. Yıllarca kızının maddi ve özel hayatının kontrolünü elinde bulunduran babası Jamie Spears da vasilikten çıkarıldıktan sonra vasiliğin sonlandırılması yönündeki fikrini dile getirmişti.

Spears’ın hayranları, duruşmanın görüleceği mahkeme salonunun önünde toplandı. Hayranlar, “Özgürlük partisi” yazılı pankartlar taşıyarak Britney Spears’a destek olduklarını gösterdi.