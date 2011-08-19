Mahkeme boşamadı, eve dönecek

T24 -

Ayda 10 bin lira



150 milyon doların akıbeti



Hürriyet'in haberine göre, iş dünyasının bu önemli boşanma davası Şafak Akın’ın harekete geçmesiyle açıldı. Eşinden boşanmak için mahkemeye başvuran Şafak Akın, mal paylaşımı gerekçesiyle eşinin şirketlerinden 150 milyon dolara ulaşan hak talebinde bulundu.Şafak Akın’ın açtığı davanın ardından Haldi Akın da karşı boşanma davası ile mahkemeye başvurdu. Ancak Hamdi Akın mahkeme sürerken boşanma davasını geri çekti, “Boşanmak istemediğini; eşinin boşanma gerekçelerinin de doğru olmadığını” beyan etti.Eyüp 1. Aile Mahkemesi davayı 16 Ağustos Çarşamba günü sonuçlandırdı. Aldatma, darp gibi şiddetli geçimsizlik nedeni sayılacak bir fiile ve bunlarla ilgili bir kanıta ulaşılamadığı gerekçesiyle Hakim Türkan Gürpınar, “Davacı karşı davalının boşanma davasının sübut bulmadığından, davalı karşı davacının feragati nedeniyle reddine” kararını verdi.Hakim Gürpınar, kararında Hamdi Akın’ın, eşinin açtığı boşanma davası nedeniyle ayrı yaşamaya hakkı olduğuna da karar vererek nafaka talebini kısmen kabul etti. Buna göre dava tarihinden geçerli olmak üzere Hamdi Akın eşine aylık 7 bin lira; ortak çocukları için de 3 bin lira olmak üzere toplam 10 bin lira tedbir nafakası ödeyecek. Kararla Hamdi Akın, eşinin oturduğu evin giderlerini karşılamakla da yükümlü kılındı; aksi taktirde çocuklarının bakıcı gideri de dahil olmak üzere 8 bin 120 lira ayrıca ödemede bulunacak. Ancak, Hamdi Akın, mahkemenin bu kararı üzerine evine dönme kararı aldığı için bu ödemeyi yapmak zorunda kalmayacak.Mahkemenin bu kararı, temyiz hakkını barındırıyor. Bu nedenle tarafların Yargıtay’a başvurması halinde tedbir nafakasını ödeme Yargıtay kararına kadar sürecek. Yargıtay’ın aksi bir karar vermemesi veya tarafların karşılıklı boşanma talep etmemesi halinde Şafak Akın’ın 150 milyon dolara ulaşana hak talebini de böylece ortada kalmış oldu.