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Mahkeme başkanından Sebahat Tuncel'e SEGBİS tepkisi: Gelip orada oturacak

Mahkeme, Tuncel'in SEGBİS odasında hazır bulundurulması için Silivri Cezaevi'ne talimat yazılmasına hükmetti

07 Eylül 2017 20:15

Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel'in, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları Gültan Kışanak ve Fırat Anlı'nın gözaltına alınmasını protesto etmek için 25 Ekim 2016 günü düzenlenen protesto eylemine katıldığı için 'Terör örgütü propagandası yapmak' ve 'Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet etmek' iddialarıyla 1.5- 9.5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı.

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Tuncel, SEGBİS sistemi ile katılmayı kabul etmediği için, Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya katılmadı. Duruşma salonundan Silivri Cezaevi'ne yapılan bağlantıda, SEGBİS kamerasına çıkan cezaevi personeli, Tuncel'in SEGBİS odasına gelmediğini, SEGBİS ile duruşmaya katılmayacağına dair dilekçe verdiğini söyledi.

"Katılıp katılmayacağına biz karar vereceğiz"

Tuncel'in duruşmaya katılmamasına tepki gösteren mahkeme başkanı, "Olur mu böyle şey. Gelip orada oturacak. Katılıp katılmayacağına biz karar vereceğiz" dedi.

Duruşmada daha sonra söz alan Tuncel'in avukatları Şivan Cemil Özen ve Cemile Turhallı Balsak, bu davanın Tuncel'in tutuklu yargılandığı ve güvenlik gerekçesiyle Malatya'ya nakledilen dava ile birleştirilmesini istedi.

Duruşma Ocak ayına ertelendi

Ara kararlarını açıklayan mahkeme, Tuncel'in gelecek celse cezaevindeki SEGBİS odasında mutlaka hazır bulundurulması için Silivri Cezaevi'ne talimat yazılmasına hükmetti. Kararda, cezaevinde bulunan sanığın SEGBİS odasına gidip gitmeme durumunun kendi isteği kapsamında değerlendirilemeyeceğini belirten mahkeme, Tuncel'in mutlaka SEGBİS odasında hazır bulundurulması gerektiğinin ihtar edilmesine karar verdi. Duruşma 2018 Ocak ayına ertelendi.

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